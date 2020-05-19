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Koronavirüsle ilgili son dakika gelişmesi! DSÖ'ye bağımsız soruşturma başlatılacak

ABD, 'nü corna virüs salgınına müdahale konusunda yetersiz kaldığı konusunda eleştirmiş. DSÖ'üy merkezli davranmakla suçlamıştı.Edinilen son dakika habere göre; Bir çok ülke Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO), ABD ve Çin arasında 300.000'den fazla insanı öldüren koronavirüsün uluslararası tepkisini nasıl yönettiğine dair bağımsız bir soruşturma başlatmayı kabul etti.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 19.5.2020 15:21 Son Güncelleme: 19.5.2020 15:46 ABONE OL
Koronavirüsle ilgili son dakika gelişmesi! DSÖ'ye bağımsız soruşturma başlatılacak

Birçok ülke Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ), ABD ve Çin arasında 300 binden fazla insanı öldüren corona virüsün uluslararası tepkisini nasıl yönettiğine dair bağımsız bir soruşturma başlatmayı kabul etti.

Dünya Sağlık Örgütü, dün internet üzerinden düzenlenen genel kurul toplantısında, pandemi sürecini nasıl yönettiğine ilişkin bağımsız soruşturma çağrılarına olumlu yanıt vermişti.

ABD DSÖ'YÜ SUÇLAMIŞTI

ABD, Dünya Sağlık Örgütü'nün Corona virüsü salgınına müdahalesini yetersiz bulmuş ve örgüt bütçesine yaptığı katkıyı geçici süreyle askıya almıştı. Çin'i virüsle ilgili zamanında bilgi paylaşmamak ve şeffaf olmamakla suçlayan ABD, Dünya Sağlık Örgütü'nü de "Çin merkezli" davranmakla eleştirmişti.

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Koronavirüsle ilgili son dakika gelişmesi! DSÖ'ye bağımsız soruşturma başlatılacak
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