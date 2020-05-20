AK Parti Grup Başkanvekili Muş'tan CHP'li Öztrak'a çok sert tepki!

AK Parti Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, CHP'li Faik Öztrak'ın Twitter hesabı üzerinden yaptığı skandal açıklamaya çok sert tepki gösterdi. Daha önce İMF yetkilileri gizli görüşmelere imza atan Öztrak, Türkiye ekonomisiyle ilgi çarpıtılmış rakamlarla büyük bir skandala imza attı.

MEHMET MUŞ'TAN ÇOK SERT TEPKİ!

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla CHP'li Öztrak'a çok sert tepki gösterdi. Muş, "Otel odasında IMF ile gizli görüşürken yakalanan CHP'nin içgüveysi, IMF postacısı Faik Öztrak! Rakamları eğip bükerek sen anca Kılıçdaroğlu'nu kandırırsın! Yüreğin yetiyorsa şu grafiği de paylaş" dedi.

İşte Muş'un paylaştığı o tablo: