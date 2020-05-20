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Muş'tan 'li Öztrak'a çok sert tepki!

ve İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, 'li 'ın skandal açıklamalarına çok sert tepki gösterdi. Öztrak, çarpıtılmış rakamlarla Türkiye ekonomisi için skandal ifadeler kullanmıştı, Mehmet Muş, bu ifadeler için; "Rakamları eğip bükerek sen anca Kılıçdaroğlu'nu kandırırsın! Yüreğin yetiyorsa şu grafiği de paylaş" dedi.

Giriş Tarihi: 20.5.2020 23:03 Son Güncelleme: 20.5.2020 23:06 ABONE OL
AK Parti Grup Başkanvekili Muş'tan CHP'li Öztrak'a çok sert tepki!

AK Parti Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, CHP'li Faik Öztrak'ın Twitter hesabı üzerinden yaptığı skandal açıklamaya çok sert tepki gösterdi. Daha önce İMF yetkilileri gizli görüşmelere imza atan Öztrak, Türkiye ekonomisiyle ilgi çarpıtılmış rakamlarla büyük bir skandala imza attı.

MEHMET MUŞ'TAN ÇOK SERT TEPKİ!

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla CHP'li Öztrak'a çok sert tepki gösterdi. Muş, "Otel odasında IMF ile gizli görüşürken yakalanan CHP'nin içgüveysi, IMF postacısı Faik Öztrak! Rakamları eğip bükerek sen anca Kılıçdaroğlu'nu kandırırsın! Yüreğin yetiyorsa şu grafiği de paylaş" dedi.

İşte Muş'un paylaştığı o tablo:

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AK Parti Grup Başkanvekili Muş'tan CHP'li Öztrak'a çok sert tepki!
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