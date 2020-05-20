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'den açıklaması: 12'nci devriye icra edildi...

haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kırsalında yer alan M4 Karayolunda Rus askeri güçleri ile devriye gerçekleştirildiğini duyurdu. Moskova zirvesinde alınan kararın ardından 12'nci devriye gerçekleşmiş oldu.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 20.5.2020 11:19 Son Güncelleme: 20.5.2020 11:32 ABONE OL
MSB'den son dakika İdlib açıklaması: 12'nci devriye icra edildi...

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından önemli bir açıklamada bulundu. İdlib'de Rus askeri güçleri ile devriye atıldığını duyuran MSB'den yapılan açıklamada, "TR-RF Mutabakatı çerçevesinde; İdlib'deki M4 Karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 12'nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi." denildi.

MSB'DEN FLAŞ AÇIKLAMA

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

TR-RF Mutabakatı çerçevesinde; İdlib'deki M4 Karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 12'nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi.

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MSB'den son dakika İdlib açıklaması: 12'nci devriye icra edildi...
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