MSB'den son dakika İdlib açıklaması: 12'nci devriye icra edildi...

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından önemli bir açıklamada bulundu. İdlib'de Rus askeri güçleri ile devriye atıldığını duyuran MSB'den yapılan açıklamada, "TR-RF Mutabakatı çerçevesinde; İdlib'deki M4 Karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 12'nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi." denildi.

MSB'DEN FLAŞ AÇIKLAMA

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

TR-RF Mutabakatı çerçevesinde; İdlib'deki M4 Karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 12'nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi.

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