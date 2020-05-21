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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi ile ilgili paylaşım!

Son dakika: Başkan , Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Erdoğan, "Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, kaliteli ve kapsayıcı sağlık hizmetinin değerinin çok daha iyi anlaşıldığı bir dönemde Türkiye’nin marka eserlerinden biri olacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 21.5.2020 17:50 Son Güncelleme: 21.5.2020 18:01 ABONE OL
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi ile ilgili paylaşım!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ile ilgili bir sosyal medya paylaşımında bulundu.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çam ve Sakura Hastanesi açılış kurdelesini kesti | Video

Erdoğan sosyal medya platformu Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, kaliteli ve kapsayıcı sağlık hizmetinin değerinin çok daha iyi anlaşıldığı bir dönemde Türkiye'nin marka eserlerinden biri olacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

BAŞKAN ERDOĞAN BUGÜN AÇILIŞINI YAPMIŞTI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin açılışını gerçekleştirdi. Erdoğan, törende önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin sağlık turizminde önemli bir yol katettiğini söyleyen Erdoğan, "İstanbul, uluslararası bir sağlık merkezi haline gelmiştir" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, Türkiye'nin sağlık turizmine Başakşehir Şehir Hastanesi'nin önemli bir marka değeri kattığını da sözlerine ekledi. Törene Japonya Başbakanı Şinzo Abe, videokonferans ile katıldı.

Tarihi gün! Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi açıldı! Başkan Erdoğan: İstanbul, uluslararası bir sağlık merkezi haline gelmiştir Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi hizmete açıldı! İşte tarihi kareler

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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi ile ilgili paylaşım!
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