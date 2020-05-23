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'dan 'li 'a ince cevap

Yazar 'nın Sabah gazetesindeki köşe yazılarından çok etkilenen milletvekili , mizahi yazısından dolayı Tuna'yı mahkemeye vereceğini açıkladı. Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Sabah Gazetesi yazarı Salih Tuna tarafından bugün ve çeşitli tarihlerde gayriciddi bir üslupla kaleme alınan köşe yazıları hakkında gerekli tüm yasal yollara başvuracağım." ifadelerine yer verdi. Salih Tuna ise, Özkoç'a verdiği cevapta dikkat çeken ifadelere yer verdi.

Giriş Tarihi: 23.5.2020 20:00 Son Güncelleme: 23.5.2020 20:21 ABONE OL
Salih Tuna'dan CHP'li Engin Özkoç'a ince cevap

CHP milletvekili Engin Özkoç, Sabah gazetesi yazarı Salih Tuna'nın mizahi bir üslupta ele aldığı yazısına çok alındı.

Tuna yazısında, CHP Genel Merkezinde geçtiği varsayılan bir olayı hikaye ediyordu. Parti merkezinde yaşandığı varsayılan diyaloglar, Tuna'nın yazısında kara mizah haline geltirilmişti.

Bu mizah yazısı için Engin Özkoç, "gayriciddi" ifadesini kullandı ve söz konusu yazılar için yasal yollara başvuracağını söyledi. Özkoç'un o açıklamalarına Tuna'dan cevap gecikmedi.

Yazar Salih Tuna, Twitter hesabından verdiği cevapta "Özal döneminde, Brecht'ten uyarladığım bir oyun nedeniyle, aynı anda hem komünistlik (141-142. madde) hem de İslamcılık propagandasından (163. madde) yargılandım... Bu CHP'li milletvekili de sonuçta "mizah"tan yargılanmamı istiyor!.." ifadelerine yer verdi.

Terör suçlarından tutuklu olan sözde gazetecileri savunmak için her fırsatta "fikir özgürlüğü, gazetecilik" gibi kavramların arkasına sığınan CHP zihniyetinin tavrına okuyuculardan da çok sayıda tepki geldi.

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Salih Tuna'dan CHP'li Engin Özkoç'a ince cevap
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