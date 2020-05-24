Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Bakan Soylu gözyaşları içinde anlattı: “Babamı çok özlüyorum, onun kanını yerde bırakmayın Süleyman amca”

Bakan Soylu gözyaşları içinde anlattı: “Babamı çok özlüyorum, onun kanını yerde bırakmayın Süleyman amca”

İçişleri Bakanı ’nun bir televizyon programında anlattığı anısı sosyal medyada yer aldı ve izleyenleri duygulandırdı. Soylu, evinde yer alan bir dolapta şehit ailelerinden gelen mektuplar olduğunu ve içlerinden bir tanesinde yedi-sekiz yaşında bir çocuğun yazdığı cümlelerin kendisini çok etkilediğini belirtti. Gözleri yaşaran Soylu, şehit çocuğunun şöyle yazdığını söyledi: “Babamı çok özlüyorum. Onun kanını yerde bırakmayın Süleyman Amca”

DAMLA KAYA Gündem
Giriş Tarihi: 24.5.2020 23:29 Son Güncelleme: 24.5.2020 23:54 ABONE OL
Bakan Soylu gözyaşları içinde anlattı: “Babamı çok özlüyorum, onun kanını yerde bırakmayın Süleyman amca”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bir televizyon programında bir şehit evladı ile yaşadıklarını anlattığı anlar herkesi gözyaşlarına boğdu.

Soylu şehitlerden, şehit ailelerinden ve şehit ailelerinden gelen mektuplardan bahsetti. Soylu, evindeki bir dolapta nelerin yer aldığını açıkladı.
Soylu bir şehit çocuğunun yazdığı mektupta neler yazdığını şöyle anlattı: "Arka odamda bir şeyim var. Dolap gibi bir şey. Vitrin derler ya. Dolap gibi bir şey. Orada şehit ailelerinden gelen mektuplar. Mektuplar! Şehitlerinde, her gittiğim cenazenin de fotoğrafları var.

Bakan Soylu ağlayarak anlattı: “Babamı çok özlüyorum, onun kanını yerde bırakmayın Süleyman amca” | Video

"BENİ EN ÇOK ETKİLEYEN..."

Beni en çok etkileyen, yedi-sekiz yaşında bir çocuk tanırım da şu kadar küçük bir mavi kartın içerisine kendi el yazısıyla yazmış. Babamı çok özlüyorum. Onun kanını yerde bırakmayın Süleyman Amca. Şimdi tabii bu…"

Soylu'num bu anısını anlattığı anlarda gözünde yaşlar akması dikkat çekti. Bu video izleyenleri de duygulandırdı.

Başkan Erdoğan'dan ABD'li Müslümanlara bayram mesajı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Soylu gözyaşları içinde anlattı: “Babamı çok özlüyorum, onun kanını yerde bırakmayın Süleyman amca”
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA