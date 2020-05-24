Mehmetçik'ten bahar temizliği! Aranan teröristler listesinde büyük değişim: Son 15 günde...

PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla başlatılan hava destekli iç güvenlik harekâtları aralıksız sürdürülüyor. Kars'ın Kağızman İlçesi Çemçe-Madur Dağına düzenlenen operasyonda 7 terörist ölü ele geçirildi. Bunlardan otopsi sonucu kimlikleri tespit edilen Munzur kod adlı Mehmet Yalçın, Erdal kod adlı Adnan Avşar, Harun İslam kod adlı Ercan Tutar ve Sipan Mardin kod adlı Hamit Ecer'in İçişleri Bakanlığının en çok aranan azılı teröristler listesinin 500 bin liralık Gri kategorisinde yer aldıkları ortaya çıktı.

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MERTLER VURDU 1'İ GRİ LİSTEDEN ÇIKTI

Ağrı'nın Doğubayazıt İlçesinde ise Mertler adı verilen Jandarma Özel Harekât Timlerinin gerçekleştirdiği operasyonda sözde Ağrı Dağı grubuna mensup 5 terörist silahlarıyla birlikte ölü ele geçirildi. Bunlardan kimliği tespit edilen sözde Serhat Eyaleti Ağrı Dağı grup sorumlusu Piro Serhat kod adlı Özer İnce'nin 500 bin liralık Gri listede arandığı belirlendi.

HANÇERİ TERÖRİSTE SAPLADILAR 1'İ TURUNCU 2'Sİ GRİ

Adıyaman'ın Yeşiltepe Köyü kırsalında da Hançerler adlı Jandarma Özel Harekât timlerinin gerçekleştirdiği hava destekli operasyonda 3 terörist silah ve mühimmatlarıyla birlikte ölü ele geçirildi. Malatya Adli Tıp Kurumunca otopsi ve kimlik tespiti tamamlanan teröristlerden Sabri Pir kod adlı Zeynel Gözübüyük'ün İçişleri Bakanlığının 1 milyonluk Turuncu, Bezar Komagene kod adlı Zeynal Alakuş ile Bager kod adlı Gaffari Yorulmaz'ın 500 bin liralık Gri listede arandıkları bildirildi.

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ŞAHİNLER TEPELERİNE BİNDİ 1 MİLYONLUK TURUNCU LİSTEDEN

Tunceli'nin Ovacık İlçesi kırsalında Şahinler adı verilen JÖH timlerince gerçekleştirilen anlık istihbarata dayalı hava destekli operasyonda 3 terörist silah ve mühimmatlarıyla birlikte ölü ele geçirildi. Teröristlerden Rezan Mardin kod adlı Ömer Duran'ın 1 Milyonluk Turuncu listede arandığı öğrenildi.



ROKETLER AFFETMEDİ

Son olarak önceki gün Diyarbakır'ın Lice İlçesi Akçabudak Köyü Kasan mezrası yakınlarında silahlı 2 teröristin ağaçlık alanda gizlendikleri Milli insansız hava aracımız TB–2 Bayraktar tarafından fark edildi. Kaydedilen görüntü harekât merkezine aktarılınca bölgeye Roketler adı verilen JÖH timleri helikopterlerle indirildi. Sağlanan sıcak temasta 1 terörist silahıyla birlikte ölü ele geçirildi. Sözde Lice bölge sorumlusu Tarık Kar adlı terörist ise öldürüleceğini anlayınca silahını bırakıp güvenlik güçlerine teslim oldu. Terörist Kar'ın 1 milyonluk Turuncu listede arandığı ortaya çıktı. Lice kırsalında 5 yıldan beri silahlı faaliyet yürüten terörist Kar terör örgütünün sözde istihbarat biriminin başında yer alıyordu. Kuzey Irak'tan bölgeye gönderilen terörist Kar, örgütün aynı zamanda cephane sorumlusu ve şehir merkezlerindeki bombalı suikast ve sabotajları organize eden YPS adlı yapılanmanın tepe isimlerinden biriydi. Terörist Kar'ın jandarmadaki sorgusu sürüyor.

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