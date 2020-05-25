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komutanlığı çalışanı mobbing yüzünden etti

Komutanlığı sosyal tesislerinde görevli garson, Astsubay olan amirlerinin mobbingi nedeniyle etti. Ölümden dönen genç kadın, kendisini ölüme sürükleyen amirlerinden şikayetçi oldu.

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Giriş Tarihi: 25.5.2020 16:30 ABONE OL
Sahil güvenlik komutanlığı çalışanı mobbing yüzünden intihar etti

35 yaşındaki Zeliha T., İstanbul Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı sosyal tesislerde kadrolu garson olarak çalışıyordu. Genç kadının iddiasına göre amirleri Astsubay Mustafa T. ve Tuğrul A., kendisine mobbing yapıyordu. Garson olmasına rağmen kendisinden iş tanımında olmayan bazı işler buyuruyordu. Aylarca devam eden bu durum için bakanlığım mobing hattını arayarak durumu ihbar etti.

MOBBİNG İNTİHARI

Yine iddiaya göre uyarılan iki Astsubay, genç kadına daha fazla mobbing yapmaya başladı. Çalışma arkadaşları da işimizden oluruz korkusuyla genç kadının lehine tanıklık yapmayı reddediyordu. Mobbing yüzünden psikolojisi bozulan genç kadın 5 Kasım günü evde olduğu bir gün ağrı kesici olan 'Parol' isimli ilaçtan bir kutu içti. Eve gelen eşi, evde baygın yatan eşini alıp hastaneye götürdü. Hastanede tedavi altına alınan genç kadın, tedavi ardından hayata döndü.

İNTİHAR ETTİ

Kendisini öldürmeye çalışan Zeliha T.'nin olayla ilgili ifadesine başvuruldu. Yaşadığı mobbing nedeniyle kendisini öldürmek istediğini beyan ederek, 'İş yerinde psikolojimi bozan iki amir nedeniyle intihar ettim. İkisinde de şikayetçiyim' ifadelerini kullandı. Savcılık tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Sahil güvenlik komutanlığı çalışanı mobbing yüzünden intihar etti
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