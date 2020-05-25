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: Aylar sonra bulundu! 'da dikkat çeken görüntü...

haberine göre; 'ın Bahçesaray ilçesinde 4 ve 5 Şubat tarihlerinde meydana gelen çığ felaketinde karlar altında kalan araçlar aylar sonra ortaya çıktı. 2 araç günyüzüne çıkarken, 2 araç ise hala karlar altında...

Giriş Tarihi: 25.5.2020 12:45 Son Güncelleme: 25.5.2020 12:46 ABONE OL
Son dakika: Aylar sonra bulundu! Van'da dikkat çeken görüntü...

Van'ın Bahçesaray ilçesinde 4 ve 5 Şubat'ta meydana gelen çığ faciasında kara gömülen araçlar, havanın ısınmasıyla birlikte ortaya çıktı. Yüksek dağların yamaçlarından geçen Van-Bahçesaray kara yolu üzerinde meydana gelen ve 42 kişinin yaşamını yitirdiği çığ faciasında çok sayıda araç da karlara gömülmüştü. Havaların ısınmasına bağlı karların erimeye başladığı bölgede 4 araçtan ikisi ortaya çıktı.

Van'daki çığ faciasında kar altında kalan araçlar ortaya çıktı! | Video

Baz istasyonu kurmak için bölgeye giden ve meydana gelen çığda hayatını kaybeden GSM operatörü personeline ait araç ile 4 Şubat tarihinde düşen ilk çığı temizlemek için yol açma çalışmasına katılan iş makinesinin karlar atında 4,5 ay sonra ortaya çıktığı görüldü. Yoğun kar kütlesinden dolayı 2 aracın ise henüz kar altında olduğu belirtti. Uygun ortamın sağlanması durumunda araçların bölgeden kurtarılacağı öğrenildi.

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Son dakika: Aylar sonra bulundu! Van'da dikkat çeken görüntü...
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