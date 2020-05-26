CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi isyan ettirdi! Kenti sinekler ve böcekler istila etti...

CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi, sivrisinek sorununu öngöremedi. Sıcaklıkların yükselmesi ile Adana'da haşereler ve sivrisineklerin sayısı istila denebilecek kadar çoğaldı. Merkez Çukurova ilçesinde insan boyunca uzayan otların biçilmemiş olması, ilaçlamanın yapılmamış olması dikkat çekti. A Haber canlı yayınına konuk olan Adana Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Ozan Gülaçtı, vatandaşın tepkisini CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a ilettiklerini ancak Karalar ve ekibinin sorunu çözemediğini söyledi. Gülaçtı geç kalındığına vurgu yaptı, "Hükümetimiz koronavirüs ile mücadele ederken, CHP'li belediyeler gerçek hizmeti unutarak popülist söylemlere yöneldiler. Adanalıyı kaderine terk ettiler." dedi.

Adana'da sivirisinek istilası! Neden ilaçlama yapılmıyor? | Video

ADANA'DA SİNEK İSTİLASI

Adana'da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıktı. Sıcaklıkların artması ile haşere ve sineklerin çoğaldığı görüldü. Vatandaşlar sosyal medya hesaplarından Adana'daki sinek istilasına tepki gösterirken, belediyenin yeterli adımları atmaması ile çileden çıktı.

İNSAN BOYU OTLAR VAR

Adana'nın en modern noktası olarak gösterilen Merkez Çukurova ilçesinde canlı yayın yapan A Haber ekibi insan boyu otların budanmadığını gözler önüne serdi. Kentte yeterli ilaç yapılmadığı belirtildi.

"CHP'Lİ BELEDİYELER POPÜLİST SÖYLEMLERE YÖNELDİ, ADANALIYI TERK ETTİ"

CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'nin sinek ve haşereler ile ilgili soruna yeterli özveriyi göstermediğini ve birçok çalışmayı yapmadığını belirten Adana Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Ozan Gülaçtı şu ifadeleri kullandı:

Seçimlerin hemen ardından Adana sivrisinek sorunu ile karşı karşıya kaldı. O dönem seçimlerin tam larva dönemine denk geldiği için etkin mücadele yapılmadığı söylendi. Tabi biz bunu takip ettik. Adana gibi sıcak yerlerde sivrisinek ile mücadelenin etkin olması lazım. Bu kadar uzun otlar olursa sivrisinek ile mücadele edilemez. Sayın Zeydan Karalar'a sorduk, bir cevap veremedi. Sonuç olarak her yerde sivrisinek. Sivrisinek ile mücadeleyi etkin bir şekilde yapmazsanız, bu otları kesmezseniz, ilaçlamayı hakkaniyetli bir şekilde yapmazsanız bu sorunu çözemezsiniz. Hükümetimiz koronavirüs ile mücadele ederken, CHP'li belediyeler gerçek hizmeti unutarak popülist söylemlere yöneldiler. Adanalıyı kaderine terk ettiler. Ancak bizler Cumhur İttifakı'nın birer paydaşı olarak gerekli çalışmayı yapıyoruz. Adanalı vatandaşlarımız büyük bir sinek sorunu ile karşı karşıya.

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