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: , uyarılarını sıraladı! İşte o afiş...

Camiler cemaatine kavuşuyor. İşleri Başkanlığı, 29 Mayıs'ta cemaatle kılınacak öncesi bir uyarı afişi yayınladı. Afişte cemaate, cami avlularında maskelerini çıkarmamaları, kurallara uymaları bildirildi. Herkesin kendi seccadesi ile camiye gelmesi istendi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 26.5.2020 10:43 Son Güncelleme: 26.5.2020 11:14 ABONE OL
Son dakika: Diyanet, Cuma namazı uyarılarını sıraladı! İşte o afiş...

Diyanet İşleri Başkanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde 29 Mayıs'ta yeterli bahçesi, avlusu ve açık alanı bulunan camilerde kılınmaya başlanacak cuma namazı için alınması gereken tedbirlere ilişkin afiş yayınladı.

Başkanlığın internet sitesinde, "Camilerimiz Cemaatine Kavuşuyor" başlığıyla yer alan afişte, Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir süredir cemaatle ibadet yapılamayan camilerin kademeli olarak ibadete açıldığı hatırlatıldı.

Camilerin abdesthane ve tuvaletlerinin kapalı olacağı için abdestin ev ve iş yerlerinde alınması uyarısı yapılan afişte, camide bulunulduğu süre içerisinde maskenin çıkarılmaması ve kişisel seccadeyle gelinmesi gerektiği vurgulandı.

Namazın işaretle belirtilen yerlerde kılınması gerektiği kaydedilen afişte, camiye giriş-çıkışlarda ve içeride güvenli mesafenin ihmal edilmemesi, namaz öncesi ve sonrasında fiziksel temas ile musafahadan kaçınılması gerektiği belirtildi.

Ayrıca afişte, hastalık belirtisi taşıyanlara namazı evde kılmaları tavsiyesinde bulunuldu.

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Son dakika: Diyanet, Cuma namazı uyarılarını sıraladı! İşte o afiş...
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