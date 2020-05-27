Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan, Faruk Nafiz Çamlıbel'in şiirini okudu

Başkan Erdoğan, 'in şiirini okudu

Tarihimizin kara lekelerinden 27 Mayıs Darbesi'nin 60'ıncı yıldönümünde Yassıada, Demokrasi ve oluyor. Uzun süredir yapılan titiz çalışmaların ardından düzenlenen Başkan  ve  Lideri 'nin katılımıyla açılıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Demokrasi Ve Özgürlükler Adası açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Türk Edebiyatının unutulmaz şairi 'in bu dizelerini okudu.

Giriş Tarihi: 27.5.2020 20:00 Son Güncelleme: 27.5.2020 20:01 ABONE OL
Başkan Erdoğan, Faruk Nafiz Çamlıbel'in şiirini okudu

İşte Başkan Erdoğan'ın o konuşması...

Başkan Erdoğan, Faruk Nafiz Çamlıbel'in şiirini okudu | Video

"Tarihi değiştiremeyiz ama doğru yorumlamasını sağlamak için tarihin hatırlanma biçimini değiştirmek elimizdedir. Bir yandan o meşum günleri hatırlarken milli iradenin üstün geldiğini gösterebiliriz. Şu anda üzerinde bulunduğumuz adada böylesine anlamlı bir duruş sergiliyoruz."

Yassıada zindanlarında yatan Faruk Nafiz Çamlıbel o günleri şu şiirle dile getirmişti:

Gün doğar, sohbetimiz yalnız ölümdür adada,
Gün batar, uykuda rüyâmız ölümdür yalnız.
Derseniz: Böyle cehennem mi olur dünyada?
Çok değil, bir gecelik bizde misafir kalınız!

*

Bilmiyor gülmeyi sâkinlerinin binde biri,
Bir vatan derdi birikmiş bir avuçluk karada.
Kuşu hicran getirir, dalgası hüsran götürür;
Mavi bir gölde elem katrasıdır Yassıada.

*

Gece zindanda Yusuflar sıralanmış yatıyor,
Yüzlerinden okurum sapsarı rü'yâlarını...
Kimi sehpâda görür kendini, çarmıhta kimi,
Ve ararlar yine zindandaki dünyâlarını...

*

Biz de Şeyhoğlu Satılmış gibi çizdik duvara:
Nice yıl dillere destân olacak nâmımızı.
Bu canım yurt ona gurbet, bize zindân oldu,
Geçtiler yanyana tarihe serencâmımızı.

*

Kerbelâ akşamının Marmara ufkunda tüten,
Çölü deryaya çevirmiş sel olan göz yaşımız,
Görerek kanlı bulutlarda Hüseyn'in yüzünü,
On Muharrem gibi mâtem tutuyor yılbaşımız.

*

Ya gezen bir ölü, yahut gömülen bir diriyim,
Mumyadır canlı da, cansız da bu kabristanda,
Gömdüler ruhumu yüz bir sene mahkûmu gibi
Cismim ayrılsa da ruhum kalacak zindanda."

*

Evler yıkılır, köyler olur hâk ile yeksân,
Virân yeri birkaç yıla varmaz onarırlar.
Yalnız şu gönül mülkü harap olmaya görsün;
Tamire yetişmez onu dünyada asırlar.

İdama giderken 'devletime ve milletime ebedi saadetler dilerim' diyen Başbakan Menderes, İdama giderken abdestini alıp namazını kılan ve celladına 'sen çekil ben iterim' diyen Fatih Rüştü Zorlu'nun, Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın anısına sahip çıkmak hepimizin boynunun borcudur.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

ARKADAŞINA GÖNDER
Başkan Erdoğan, Faruk Nafiz Çamlıbel'in şiirini okudu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA