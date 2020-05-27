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'nin kıyısına

'nin  kıyısında bulunan, sınırına yaklaşık 5 kilometre mesafedeki alan, ikinci derece ilan edildi. İğneada’nın kuzeyinde yer alan askeri yasak bölge yaklaşık 20 kilometrekarelik bir alanı kapsıyor.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 27.5.2020 17:24 Son Güncelleme: 27.5.2020 17:26 ABONE OL
Kırklareli'nin Karadeniz kıyısına askeri yasak bölge

Bugün Resmi Gazete'de yayınlanan 2574 sayılı Cumhurbaşkanı kararına göre, Kırklareli'nin Karadeniz kıyısında, Limanköy ile Beğendik köyleri arasındaki bölge, ikinci derece kara/deniz askeri yasak bölge ilan edildi.

Kararda şöyle denildi.
"Ekli harita ve listede sınır ve koordinatları gösterilen alanların ikinci derece kara/deniz askeri yasak bölge ilan edilmesine, 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununun 2 nci maddesi gereğince karar verilmiştir."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzası ile yayınlanan askeri yasak bölge kararı, küçük bir bölümü denizde olmak üzere yaklaşık 20 kilometrekarelik bir alanı kapsıyor. Limanköy'ün hemen kuzeyinden başlayan askeri yasak bölge, Bulgaristan sanırında yer alan Beğendik köyüne kadar uzanan bir bölgeyi kapsıyor.

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Kırklareli'nin Karadeniz kıyısına askeri yasak bölge
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