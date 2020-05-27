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MSB'den 'ın kuzeyindeki operasyona ilişkin açıklama: 5 terörist etkisiz hale getirildi...

Son dakika haberi! , sosyal medya hesabından bir bilgilendirme yayınladı. 'ın kuzeyinde süren hava harekatlarında 5 teröristin daha etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Giriş Tarihi: 27.5.2020 09:34 Son Güncelleme: 27.5.2020 09:39 ABONE OL
MSB'den Irak'ın kuzeyindeki operasyona ilişkin açıklama: 5 terörist etkisiz hale getirildi...

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Haftanin ve Hakurk bölgelerinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 5 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi." denildi.

MSB'DEN OPERASYON AÇIKLAMASI

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen operasyonlara ilişkin anlık bilgilendirmelerde bulunuyor. MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan yeni açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Haftanin ve Hakurk bölgelerinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 5 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi.

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MSB'den Irak'ın kuzeyindeki operasyona ilişkin açıklama: 5 terörist etkisiz hale getirildi...
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