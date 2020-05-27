MSB'den Irak'ın kuzeyindeki operasyona ilişkin açıklama: 5 terörist etkisiz hale getirildi...

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Haftanin ve Hakurk bölgelerinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 5 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi." denildi.

MSB'DEN OPERASYON AÇIKLAMASI

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen operasyonlara ilişkin anlık bilgilendirmelerde bulunuyor. MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan yeni açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Haftanin ve Hakurk bölgelerinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 5 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi.

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