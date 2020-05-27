O sevinci yaşayan Azat SABAH'a konuştu

14 Kasım Mahallesi'nde oturan ve sokağa çıkma yasağı nedeniyle arabayı kullanamadığını belirten Azat, "Heyecandan uyku girmiyor gözüme. Gece uyanıp, arabanın yanına gidiyorum. Bir an önce binip, özgürce dolaşmak istiyorum. En büyük hayalimdi. Bu hayalimi bana yaşatan, bana sahip çıkan emniyet müdürüme minnettarım" dedi. Azat "Tek çocuğuyum. Annem babam ayrı. Ben babamla yaşıyorum. Bir yanım eksik. Evde otururken polisler geldi. Beni dışarı çağırdılar. Çıktığımda gördüğüm manzara inanılmazdı. Hayatımın en mutlu anlarını yaşadım. O an ne yaptığımı bilemiyordum. Tarifi olmayan bir sevinç yaşattı bana emniyet müdürü ve arabayı alan işadamı. Bana bayramda bu mutluluğu yaşattıkları için Allah razı olsun" deiye konuştu.

HER ŞEY TESADÜF



Ailesinin tek evladı olan Azat'ın kendisine sosyal medyadan ulaşan Göllüce ise "Azat, babası Fahrettin Tozruk'la birlikte yaşıyor. Bir yıl önce benden yardım istedi. Yanıma geldiğinde bana 'Akülü araba alır mısın' dedi. Konuşamadığı için kendisiyle yazışarak derdimizi anlatıyoruz. Bu isteğini kırar mıyın Azat'ın. Bu yazılanların doğru olup olmadığını araştırmak için arkadaşlarımı görevlendirdim. Azat'la ağabey kardeş olduk.Azat'a sağlık raporu ve ehliyet almak gerekiyordu.







Tüm bu süreçleri tamamladık. Tuzluca Belediye Başkanı ve yanında bir arkadaşı ziyaretime geldiler. Azat konuşamadığı için kendisiyle yazarak derdimizi anlatıyoruz birbirimize. Bana yazdı. Başkan ve yanındaki işadamı bana 'Hayırdır müdürüm' dediklerinde durumu onlara anlattım. İşadamı, 'Uygun görürseniz ben akülü arabayı alayım' dedi. Her şey tesadüf. Başkan ve yanındaki işadamı arkadaşı o gün ziyaretime gelmeselerdi ben ve arkadaşlarım aramızda para toplayıp Azat'ın akülü arabasını alacaktık. Sağolsun, iş adamı akülü arabayı alarak bize teslim etti. Hızını 20 kilometreye sınırladık. Koronavirüsten dolayı buruk kutladığımız bayramı bir nebze olsun mutluluğa çevirmek bize de moral oldu" dedi.



