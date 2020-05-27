Son dakika! Düğün salonları ne zaman açılacak? Bilim Kurulu Üyesi Seçil Özkan'dan evleneceklere müjde...

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof.Dr. Seçil Özkan, 'Düğün salonları ne zaman açılacak?' sorusuna canlı yayında yanıt verdi. CNN Türk ekranlarında bir programa katılan Özkan, 11 Temmuz'dan itibaren önlemlerle düğünlerin yapılabileceğini söyledi.

DÜĞÜN YAPACAKLARA MÜJDEYİ VERDİ

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Seçil Özkan, CNNTürk'te Türkiye'deki normalleşme adımlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Evlenecek çiftlerin merakla beklediği "Düğün sezonu ne zaman açılacak?" soruna yanıt veren Özkan şunları dedi:

"Normalleşme takviminin 8. haftası yani 11 Temmuz'dan sonra da bu tür toplu düğün organizasyonları yapılabilir. Bunlar yapılırken de maske, hijyen ve sosyal mesafe kuralına uyulmalı. Ancak bu söylemlerimin hepsi rakamlara bağlı."

"HER ŞEY SALGININ SEYRİYLE İLGİLİ"

Bilim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Seçil Özkan açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

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"Bilim Kurulu'nda temel olarak şunu konuştuk. Bilimsel yayınlara dayalı olarak ilk normalleşme adımlarının ardından adım adım neler açılabilir onu konuştuk. Ancak bu söyleyeceklerim salgın seyrinin aşağı yönlü hareketiyle mümkün. Her şey yolunda gider ve salgın eğrisi aşağı yönlü giderse normalleşme takviminin başladığı tarihten itibaren ilk 4 hafta sonunda 50 kişilik organizasyonlar yapılabilir."

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