TBB Başkanı Feyzioğlu'ndan flaş 27 Mayıs açıklaması: Yargısal bir kara leke

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın açılışı öncesi A Haber canlı yayınına katılarak önemli açıklamalarda bulundu.

Metin Feyzioğlu'ndan "27 Mayıs" açıklaması: Yargısal bir kara leke! | Video

DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Feyzioğlu'nun açıklamalarından dikkat çeken noktalar şöyle:



"Tüylerim nasıl diken diken biliyor musunuz şu anda burada olmaktan. Ben 50 yaşındayım, yaklaşık 45 senedir uzaktan buraya bakar; çok garip hisler duyarım. Bir gizemli adadır burası, acıların yaşandığı bir adadır. Benim ailem farklı siyasi görüştendi. Ama size bir şey söyleyeyim: O zaman burada yaşananlar, vicdanlı, insaflı herkesi bu milletin mensubu herkesi perişan etti.

YARGISAL KARA LEKE!

Siyasi kara leke olmasının yanında yargısal bir kara leke aynı zamanda. Siyaseten çözemediğinizi darbeyle çözüyorsunuz. Darbe darbedir! Önce bunu teslim edeceğiz. İyisi kötüsü, meşrusu olmaz. Darbeye meşruiyet kazandıracak cümleleri biz bugün kendi dağarcığımızdan silip atalım.

Demokrasi ve özgürlükler adası kamu spotu

İkincisi yine siyaseten hukukla bağlayarak söylüyorum: 1961'de evet güzel bir anayasa yazılmıştır fakat millet sahiplenmediği için 1971'de o anayasa gitmiş, bambaşka ve son derece antidemokratik hükümlerle dolu bir anayasa gelmiştir. Demek ki sabredilseydi zaten seçime gidiliyordu.

Rahmetli Menderes erken seçim kararını ilan etmek üzereydi. Müsaade etmediler darbenin gerekçesi ortadan kalkmasın diye. Seçime gidilseydi belki seçimle değişecekti, belki değişmeyecekti, belki parlamentoda sandalye kaybı uyarıcı etki yapacaktı, belki parti içerisinde dengeler değişecekti. Demokrasi böyle çalışır. Dışarıdan müdahale ile işte böyle kara lekeler yazılır."