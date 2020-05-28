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Şehit son yolculuğuna uğurlandı

’nin İdlib kentinde EYP’nin infilak ettirilmesi sonucu şehit düşen için memleketi ’da tören düzenlendi.

Giriş Tarihi: 28.5.2020 11:33 Son Güncelleme: 28.5.2020 11:47 ABONE OL
Şehit Teğmen Canberk Tatar son yolculuğuna uğurlandı

Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hain saldırıda şehit düşen Teğmen CanberkTatar, son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Teğmen Canberk Tatar dualarla son yolculuğuna uğurlandı | Video

Sabah saatlerinde hastaneden alınan şehidin naaşı önce baba evi Cip köyüne götürüldü, ardından da Garnizon Şehitliği'ne getirildi. Şehit için helallik alınmasının ardından cenaze namazı kılınarak son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze törenine Vali Çetin Oktay Kaldırım, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş,Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras'ın yanı sıra şehidin yakınları katıldı.

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Şehit Teğmen Canberk Tatar son yolculuğuna uğurlandı
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