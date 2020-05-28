Şehit Teğmen Canberk Tatar son yolculuğuna uğurlandı

Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hain saldırıda şehit düşen Teğmen CanberkTatar, son yolculuğuna uğurlandı.
Şehit Teğmen Canberk Tatar dualarla son yolculuğuna uğurlandı | Video
Sabah saatlerinde hastaneden alınan şehidin naaşı önce baba evi Cip köyüne götürüldü, ardından da Garnizon Şehitliği'ne getirildi. Şehit için helallik alınmasının ardından cenaze namazı kılınarak son yolculuğuna uğurlandı.
Cenaze törenine Vali Çetin Oktay Kaldırım, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş,Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras'ın yanı sıra şehidin yakınları katıldı.