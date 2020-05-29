Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: Fetih ruhu hiçbir zaman bitmeyecek

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Sarayburnu'nda 'Fetih Şöleni'ni takip ediyor. Kasapoğlu burada gazetecilere kısa bir açıklamada bulundu. Kasapoğlu İstanbul'un fethinin 567'nci yıldönümü ile ilgili şu ifadeleri kullandı.

Bugünkü etkinliklerimiz, bundan önceki etkinliklerimiz gibi gurur verici etkinlikler. Fetih ruhu hiçbir zaman bitmeyecek.

Fetih bizim anlayışımızda medeniyet inşa etmektir. Gençlerimizin bugüne kadar olduğu gibi her alanda donanımlı ve nitelikli yetişmeleri için gayret göstereceğiz. 2019 yılında sporda çok büyük başarılar elde ettik. Bunlar gelecek başarılara öncü başarılardır. Çıtayı daha yukarı koymak için çalışacağız. Katkısı olan herkese teşekkür ediyorum.

Fetihin 567'nci yılını kutluyorum.