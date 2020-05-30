İSKİ Genel Müdürlüğü'nün bahçesinde dikkat çeken görüntü! Sıra sıra dizilen 750 araç...

Eyüpsultan'da bulunan İSKİ Genel Müdürlüğü'nün bahçesine dizilen çok sayıda araç dikkat çekti.

İSKİ'nin bahçesinde dikkat çeken araçlar havadan görüntülendi | Video

İSKİ'nin Eyüpsultan'da bulunan genel merkezi bahçesine ve çevresine yeni araçlar dizilmeye başlandı. Çok sayıda araç havadan da görüntülendi. Dikkat çeken araçların İSKİ'nin kira sözleşmesi biten araçlar olduğu belirtiliyor. İhalenin yenilenmesiyle kiralanan 750 aracın kontrol amacıyla buraya getirildiği kaydedildi.

MAKAM ARACI DİYE HİZMET ARAÇLARI SERGİLENMİŞTİ!

Yenikapı Miting Alanı'na getirilen ve makam aracı olduğu iddia edilen araçların hizmet araçları, evde bakım araçları, turizm bölgelerinde görevli akıllı araçlar, zabıtaların kullandığı araçlar ve kamyonetlerin de olduğu tespit edilmişti.

O KADAR FAZLA ARAÇ OLDUĞU İDDİA EDİLİRKEN İSKİ'YE 997 ARAÇ KİRALANMIŞTI

Yenikapı Miting Alanı'nda hizmet araçları makam aracı olarak sunulurken, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (İSKİ) 2019 Ağustos ayında 997 araç kiralandığı ortaya çıkmıştı.

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