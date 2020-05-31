Cumhuriyet yine karalama derdinde Dev projeyi itibarsızlaştırmaya yeltendiler

Yaptığı yalan haberlerle bir günde 6 tekzip yayınlayarak Türk basın tarihinin kara sayfalarında yerini alan Cumhuriyet'in internet sitesi "AKP'li Tevfik Göksu'nun konut işleri!" başlığı ile yine yalana, yanlışa ve iftiraya sarıldı.

Cumhuriyet'in sözde haberinde, "Belediyenin borcuna karşılık ibadet alanını Hazine ve Maliye Bakanlığı'na devreden AKP'li Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun, aldığı arazi karşılığında da Fenerbahçe Orduevi'nde komutanlar için konut inşa ettiği ortaya çıktı" diyerek Esenler Belediyesi'nin hem kanuni, hem hukuki ve hem de ahlaki olan 2 ayrı icraatını karalama ve suçlama yolunu seçti.

Sözde Haberde sözü edilen konular, Belediye Meclis Kararı ile ve ilgili kurumlar arasında yapılan protokollerle açık ve şeffaf olarak yürütülen ayrı iki çalışma. Her ikisinde de yanlış, eksik ve hatalı bir durum söz konusu değil. Esenler sınırları içerisinde bulunan askeri alanın Esenler Belediyesi'ne devredilmesi ile ilgili olarak Esenler Belediyesi –Milli Savunma Bakanlığı arasında 29 Nisan 2015 tarihinde imzalanan protokol çerçevesinde Fenerbahçe Orduevi yerleşkesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TOKİ tarafından konutlar yapılmakta. Yine bu protokol kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığımıza toplam 1 milyon 250 bin metrekare kapalı, 1 milyon 850 bin metrekare de açık inşaat alanı yapıp teslim edecek. Aynı protokol ile Türk Silahlı Kuvvetlerimize, Türkiye'nin ilk örnek kışla modeli ile 4 ayrı kışla yapılacak.

Böylesine devasa ve örnek projeyi "AKP'li Tevfik Göksu'nun konut işleri!" başlığını ile duyurarak bir algı oluşturma ve karalama çalışması peşinde olan Cumhuriyet tepki çekti.

Bilindiği gibi Cumhuriyet Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile ilgili haberlerinin tamamına yakını hakkında üstelik birinci sayfadan tekzip yayınla ak zorunda kalmıştı.