Son dakika: Marmaray ve Başkentray seferlere başlıyor! Sağlık çalışanlarına 3 ay ücretsiz

Son dakika haber: Marmaray ve Başkentray'da normalleşme adımları kapsamında yarın saat 06:00 itibariyle seferler başlıyor. Bu kapsamda Marmaray günde 285, Başkentray ise 113 sefer yapacak. Sağlık çalışanları Marmaray ve Başkentray'dan 3 ay daha ücretsiz yararlanabilecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Marmaray'da normalleşme süreci kapsamında 1 Haziran 2020 Pazartesi gününden itibaren seferlerin 06.00-22.00 saatleri arasında yapılacağını bildirerek, Halkalı - Gebze hattında toplam 285 seferle Zeytinburnu-Maltepe-Zeytinburnu arasında 8'er dakika aralıklarla, diğer istasyonlar arasında ise 15 dakika aralıklarla trenlerin işletilmeye başlayacağını açıkladı. Karaismailoğlu, Başkentray'da da aynı şekilde normalleşme programının başlatılacağını söyleyerek, "Bu kapsamda Başkentray da günde 113 seferle ve 15 dakika aralıklarla hizmet vermeye başlayacak. Sağlık çalışanları Marmaray ve Başkentray'dan 01 Haziran itibariyle üç ay daha ücretsiz yararlanacak" dedi.







Başkan Erdoğan Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesini açıyor

Kışlalardan terhis olan askerler evlerine dönüyor