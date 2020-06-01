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, 'ta camiye saldırıyı kınadı

, 'nde (GKRY) Limasol kentinde bulunan 'ne molotof kokteyliyle gerçekleştirilen saldırıyı kınadı.

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Giriş Tarihi: 1.6.2020 19:55 Son Güncelleme: 1.6.2020 19:55 ABONE OL
Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs'ta camiye saldırıyı kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) Limasol kentinde bulunan Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camii'ne molotof kokteyliyle gerçekleştirilen saldırıyı kınadı.


Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) Limasol kentinde bulunan Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camii'ne molotof kokteyliyle gerçekleştirilen alçak saldırıyı kınıyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamlarınca söz konusu saldırıya ilişkin olarak yapılan açıklamaları paylaşıyoruz. İbadet özgürlüğünün ve ibadet yerlerinin kutsallığının korunması sorumluluğu çerçevesinde Rum Yönetimi bir an önce gereken önlemleri almalı, failleri yakalamalıdır. İslam karşıtlığı kaynaklı söylem ve eylemlerin Kıbrıs meselesine çözüm bulunması yönündeki çabalara katkı sağlamayacağı aşikardır. Bu tür saldırıların sadece Müslümanları hedef almadığı, bütün insanlık için ortak tehdit olduğu unutulmamalıdır" denildi.

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Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs'ta camiye saldırıyı kınadı
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