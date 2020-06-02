Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan dikkat çeken paylaşım! Bu fotoğrafla uyardı...

: Sağlık Bakanı 'dan dikkat çeken paylaşım! Bu fotoğrafla uyardı...

haberi: Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. Bakan Koca, normalleşmenin başlamasının virüsün ortadan kaltığı anlamına gelmediğini belirtti. Bakan Koca, paylaşımında Çince harflerin yer aldığı bir görsel kullanırken, "Türkçesi: Bir Koronavirüs hastasının yoğun bakımda yaşadıkları size Çince kadar yabancıdır." ifadelerine yer verdi.

Giriş Tarihi: 2.6.2020 14:40 Son Güncelleme: 2.6.2020 14:48 ABONE OL
Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan dikkat çeken paylaşım! Bu fotoğrafla uyardı...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından paylaşımlarını sürdürüyor. Bakan Koca, bugün koronavirüs ile ilgili dikkat çeken bir paylaşımda daha bulundu. Koca, "Sokağa çıkma kısıtlamasının kalkması, her şeyin normale döndüğü anlamına gelmesin." ifadelerini kullandı.

SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN DİKKAT ÇEKEN UYARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Çince harflerin yer aldığı bir görsele yer verdi. Koca, görsele şu ifadeleri ekledi:

Sokağa çıkma kısıtlamasının kalkması, her şeyin normale döndüğü anlamına gelmesin. Eğer tedbirlerle kendinizi virüse karşı güvenceye almazsanız, karşılaşacağınız sonucu bilemezsiniz. Türkçesi: Bir Koronavirüs hastasının yoğun bakımda yaşadıkları size Çince kadar yabancıdır.

ABD'de sular durulmuyor... New York'ta sokağa çıkma yasağı karar! Trump'tan flaş açıklama Önce ateşi yaktı sonrası şaşkına çevirdi! Youtube'dan milyonlar izledi Diyarbakır’da PKK'ya büyük darbe, son 6 ayın en yüksek miktarı yakalandı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan dikkat çeken paylaşım! Bu fotoğrafla uyardı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA