Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan dikkat çeken paylaşım! Bu fotoğrafla uyardı...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından paylaşımlarını sürdürüyor. Bakan Koca, bugün koronavirüs ile ilgili dikkat çeken bir paylaşımda daha bulundu. Koca, "Sokağa çıkma kısıtlamasının kalkması, her şeyin normale döndüğü anlamına gelmesin." ifadelerini kullandı.

SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN DİKKAT ÇEKEN UYARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Çince harflerin yer aldığı bir görsele yer verdi. Koca, görsele şu ifadeleri ekledi:

Sokağa çıkma kısıtlamasının kalkması, her şeyin normale döndüğü anlamına gelmesin. Eğer tedbirlerle kendinizi virüse karşı güvenceye almazsanız, karşılaşacağınız sonucu bilemezsiniz. Türkçesi: Bir Koronavirüs hastasının yoğun bakımda yaşadıkları size Çince kadar yabancıdır.

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