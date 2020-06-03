Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Güngören'de 5 katlı binanın teras kısmı alt kattaki balkona çöktü

Güngören'de 5 katlı binanın teras kısmı alt kattaki balkona çöktü

Güngören'de 5 katlı binanın teras kısmının uç kısmı, alt kattaki balkona çöktü. Balkon demirleri yıkılırken, terastan kopan beton parçaları da caddeye düştü.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 3.6.2020 16:28 ABONE OL
Güngören'de 5 katlı binanın teras kısmı alt kattaki balkona çöktü

Olay, Güneştepe Mahallesi Soğanlı Caddesi'nde meydana geldi. Burada bulunan 5 katlı binanın teras kısmından alt kattaki balkona beton parçaları düştü. Balkonda da kısmı çökme meydana gelirken, kopan parçalar caddeye düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmazken, ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Öte yandan caddede park halinde olan araçta, üstüne düşen beton parçaları nedeniyle hasar oluştu. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

ARKADAŞINA GÖNDER
Güngören'de 5 katlı binanın teras kısmı alt kattaki balkona çöktü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA