Suikast timinin yağma davası için kritik günler

Sabah muhabiri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik Marmaris'te yaşanan suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği dava nedeniyle yüksek güvenlikli cezaevlerinde tutuklu bulunan 33 sanık hakkında 2. Ağır Ceza Mahkemesince açılan "Nitelikli Yağma Davası" iddianamesine ulaştı.

İDDİANAMEDEN…

*Şüphelilerin, olay tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı korumakla görevli Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığında görevli polis memurlarının bulunduğu yere el bombası attığı ve görevli müşteki polisleri derdest ederek üzerlerini aradıkları tespit edilmiştir.

*Şüphelilerin müştekilere plastik kelepçe taktığı, müştekileri "Kafanızı kaldırmayın, kafasını kaldıran ensesine kurşunu yer" şeklinde tehdit ettikleri ifadelerden anlaşılmıştır.

*Derdest edilen polis memurlarının ifadelerine göre; Silah, telsiz, kimlik gibi eşyaları sanıklar tarafından zorla alınarak TCK'nın 148. Maddesinde yer alan "Nitelikli Yağma" suçu işlenmiştir.

*Yağma suçu, gece vakti, müştekilerin görev yaptıkları iş mahallinde silahlı ve birden fazla kişiyle işlendiği için TCK'nın 149/1 maddesinde düzenlenen nitelikli halleri oluşturmuştur.

*Şüpheliler, olay gecesinde bir den fazla müştekiyi yağmalamışlar. Bu nedenle olay "Zincirleme Suç Hükümleri " kapsamında değerlendirilmeli.

*Şüphelilerin, TCK'nın 220/4 ve 314/3 Maddelerinde yer alan, "Suç İşlemek Amacıyla Silahlı Örgüt Kurmak" suçları ve Terörle Mücadele Kanununun 5/1 maddesinde kapsamında cezalandırılması…

*İddianamede, sanıklar hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmaması gerektiği kanaatine varıldığına yer verilerek, 'olay tarihinde darbe teşebbüsünün icrası kapsamında aldıkları görev üzerine Marmaris'e gelen sanıkların, Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı'nda görevli müşteki polis memurlarını derdest edip, üzerlerini arayarak silah, telsiz, kimlik gibi eşyaları aldıkları' belirtildi

ŞÜPHELİLER….

Haklarında Muğla . Ağır Ceza Mahkemesi'nce haklarında dava açılan 37 şüpheli arasında; Mahkemece 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Suikast timinin başındaki darbeci Gökhan Şahin Sönmezateş, komando timleri tarafından menfezde saklanırken yakalanan Zekeriya Kuzu ile üzerinde "Hero" yazan tişört giydiği için hakkında dava açılan Gökhan Güçlü 'de bulunuyor.

DURUŞMA HAZİRAN AYINDA…

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamenin Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmesinin ardından açılan davanın son duruşması 15 Haziran'da Muğla'da yapılacak.

Şüphelilerin büyük bölümünün duruşmaya Korana virüs tedbirleri kapsamında, tutuklu bulundukları cezaevlerince hazır edilecek olan SEGBİS video konferans sistemi aracılığıyla görüntülü olarak dinleneceği öğrenildi.

MENFEZ PAŞASI 54 YIL CEZA ALMIŞTI…

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "Çiğli üs imamı" olarak anılan "Paşa" lakaplı eski Başçavuş Zekeriya Kuzu'ya Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığında görevli 3 polis memurunun cüzdanlarını gasp ettiği için Muğla'da görülen suikast girişimi davasında "nitelikli yağma"dan 54 yıl hapis cezası verilmişti.

FETÖ'cü Kuzu, yeni açılan davada mağdur diğer polislerin şikayeti nedeniyle aynı suçtan tekrar hakim karşısına çıkacak.

Muğla'da geçen yıl görülen suikast girişimi davası sürerken vatandaşlar sanıklara duruşmanın yapıldığı günlerde yoğun bir şekilde tepki göstermişlerdi.

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