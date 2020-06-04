"Abluka" baskınında böyle yakalandılar

İstanbul Narkotik Şube ve Asayiş Şubesi, önceki gün sabah saat 06.00 sıralarında Tuzla'da "Torbacı" olarak adlandırılan uyuşturucu madde satıcılarına yönelik helikopter destekli şafak operasyon düzenledi. 32 farklı adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

Helikopter destekli 'Abluka' baskınında yakalandılar | Video



"Abluka" adı verilen operasyonlarda yol kapama uygulamasıyla şüpheli araçlar ve kişiler de kontrolden geçirildi. 215 araç kontrolden geçirildi. 439 kişiye GBT (Genel Bilgi Tarama) kontrolü yapıldı. 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 268 polisin katıldığı operasyonlarda uyuşturucu satıcılarının yanı sıra "Kasten Öldürme" suçundan ötürü kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası bulunan ve aranan Harun A. isimli bir şüpheli de "Hakkı K." isimli bir kişiye ait bilgilerle düzenlenmiş sahte Cezaevi Özel İzin Belgesi ile yakalandı.



YOKLAMA KAÇAKLARI DA YAKALANDI



Gözaltına alınan diğer şüphelilerin "Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme, Uyuşturucu Madde Ticareti, Resmi Belgede Sahtecilik, Yaralama, Tehdit ve Yağma" suçlarından arandıkları belirtildi. Yoklama kaçağı olduğu belirlenen beş kişi de yakalandı ve haklarında idari işlem yapıldı. Operasyon düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda satışa hazır hale getirilmiş 50 gram Esrar maddesi, 10 gram Hint Keneviri, altı kök Hint Keneviri, öğütücü, iki kuru sıkı tabanca, uyuşturucu madde içiminde kullanılan ve "Kova" ile "Bong" olarak adlandırılan 14 cihaz ele geçirildi. Operasyon anları polis kamerasına böyle yansıdı.