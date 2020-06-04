MSB duyurdu! Bir ülkeye daha tıbbi malzeme desteği...

Türkiye koronavirüs sürecinde onlarca ülkeye yardım ulaştırdı. Normalleşmenin başlaması sonrası da durumun karışık olduğu ülkelere tıbbi ekipman desteği sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada, Nijer'e tıbbi malzeme götüren uçağın hareket ettiği bildirildi.

MSB AÇIKLAMA İLE DUYURDU

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Nijer'e koronavirüs önlemleri için tıbbi malzeme desteğinde bulunulduğu bildirildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Cumhurbaşkanımız Sn. Erdoğan'ın talimatlarıyla @saglikbakanligi tarafından hazırlanan ve #COVID19 ile mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemelerini Nijer'e ulaştıracak TSK'ya ait uçak Ankara Etimesgut Havaalanı'ndan hareket etti.