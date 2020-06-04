Pandemi sürecinde şirketlerin tercihi sanal ofisler oldu

Çin'in Hubei Eyaletinin Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan Coronavirüs, insanların sosyal ilişkilerini ve iş yaşamını büyük oranda etkiledi. Çok sayıda büyük şirket pandemi sonrasında evden çalışma sistemine geçti ve bu süreçte sanal ofisler daha çok tercih edilmeye başlandı. Sanal ofisler şirketleri hem ciddi bir giderden kurtarırken, pandemi sürecinde de daha sağlıklı çalışma avantajları sundu.

"ŞİRKETLERİN YENİ TERCİHİ SANAL OFİS OLDU"

MySpace Meeting Rooms Kurucu yöneticisi Mehmet Erdinç Kaya yaşanan bu yeni sürece ilişkin yaptığı açıklamada, "Pandemi sürecinde uzaktan çalışmaya alışan şirketlerin yeni tercihi sanal ofis oldu. Bu çalışma tarzına alışan şirketler pandemi sonrasında da sanal ofis hizmetlerinden yararlanmak isteyeceklerdir" dedi.

Kaya açıklamalarına şöyle devam etti: "Sanal ofis ile şirketler giderlerini %90'a varan ölçüde azaltıyorlar. Sanal ofis ile ticaret yapmak kolaylaşıyor, ticari fikirlerini hayata geçirmek isteyen girişimcilerin en korkulu rüyası olan ofis tutmak tadilat yapmak gibi masraflar sanal ofis ile ortadan kalkıyor."

"MÜŞTERİLERİMİZ SADECE İŞLERİNE ODAKLANACAKLAR"

Sanal ofis hizmetimizle müşterilerimizi çok sayıda gider kaleminden kurtarıyoruz diyen Mehmet Erdinç Kaya, "Elektrik, su, internet, aidat, kira, stopaj gibi giderlerden kurtarıyoruz ve onlara tamamen işlerine odaklanma imkanı sunuyoruz.

İstanbul, İzmir gibi metropol şehirlerin en büyük sıkıntısı olan mesai saati tarifi artık hem çalışanların hem de işverenlerin performansını düşürüyor. Sanal ofis hizmeti sayesinde evinden çalışmaya başlayan şirketlerde iş veriminin arttığı gözlemleniyor." ifadelerini kullandı.