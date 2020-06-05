Bakan Koca'dan koronavirüs konusunda önemli uyarı: Maske gözümüz için değil

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs mücadelesinde yavaş yavaş geçilen normalleşme sürecinde yapılan yanlışlara dikkat çekmek için çarpıcı bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafta maske ile ağız ve burnunu kapatmak yerine gözünü kapatan vatandaşa işaret eden Koca "Bunu yapmayalım" uyarısında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca o fotoğrafı paylaşarak: "Bu gidişle sıfır vaka rüya mı?" | Video

MASKE AĞIZ VE BURNUMUZ İÇİN!

Fotoğrafta maskesiyle uyumak için gözlerini kapatan bir vatandaşa yer verilirken Koca "Sıfır yeni vaka hedefine ulaşmak için, riske karşı uyanık olalım: Virüs, ağız ve burun yoluyla bulaşıyor. Ağız veya burun açık kalırsa, maske takmış ama gözümüzü gerçeğe kapatmış oluruz. Risk bu kadar mesafesizken uyarıları dinleyelim" dedi.

Sıfır yeni vaka hedefine ulaşmak için, riske karşı uyanık olalım: Virüs, ağız ve burun yoluyla bulaşıyor. Ağız veya burun açık kalırsa, maske takmış ama gözümüzü gerçeğe kapatmış oluruz. Risk bu kadar mesafesizken uyarıları dinleyelim. pic.twitter.com/l6a5TQhtpV — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 4, 2020

Son dakika! Atık sularda coronavirüs bulunmuştu! Deniz suyunda Covid-19 yaşayabilir mi?

Son dakika! Yeni paket geliyor! İşten çıkarma yasağının 3 ay daha uzatılması gündemde