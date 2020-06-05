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Son dakika: o detayları paylaştı! Polisler ve bekçiler hangi yetkilere sahipler?

ve yetkileri ile ilgili son dakika haberi geldi. , hesabından bekçilerle polislerin yetkileri arasındaki farkı gösteren bir tabloyu kamuoyu ile paylaştı. İşte, İçişleri Bakanlığı'nın paylaştığı resmi tabloya göre, bekçi ve polisin yetkileri...

Giriş Tarihi: 5.6.2020 14:16 Son Güncelleme: 5.6.2020 14:41 ABONE OL
Son dakika: İçişleri Bakanlığı o detayları paylaştı! Polisler ve bekçiler hangi yetkilere sahipler?

Birçok vatandaşın merak ettiği ve ilgili resmi çalışmaların yürütüldüğü Bekçi yetkileri ile ilgili flaş bir açıklama geldi. Çarşı ve mahalle bekçilerine yönelik Meclis'te düzenlemeler sürerken İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Paylaşımda "Polis-Bekçi Yetki Karşılaştırması" başlığıyla yayımlanan tabloya yer verildi.

ÇATAKLI'DAN AÇIKLAMA
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, TBMM Genel Kuruluna gelen ve "bekçilere fazla yetki verildiği" iddiasıyla eleştirilere konu olan Kanun'a ilişkin soru üzerine, düzenlemelerin amacının, bekçilerin, halkın istirahatini, sağlık ve selametini sağlamaya yönelik adli, önleyici, koruyucu gibi yetkilerini günün şartlarına uygun hale getirmek olduğunu belirtti.

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Son dakika: İçişleri Bakanlığı o detayları paylaştı! Polisler ve bekçiler hangi yetkilere sahipler?
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