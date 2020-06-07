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'de bir kişi sokakta ölü bulundu

'in Karabağlar ilçesinde bir kişi sokakta ölü bulundu.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 7.6.2020 07:23 ABONE OL
İzmir'de bir kişi sokakta ölü bulundu

Polat Caddesi'nde bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk kontrolde, isminin Fatih Ergül (43) olduğu öğrenilen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Haberi alarak olay yerine gelen Ergül'ün yakınları sinir krizi geçirdi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından Ergül'ün cesedi, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, Ergül'ün hayatını kaybettiği sokakta bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

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İzmir'de bir kişi sokakta ölü bulundu
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