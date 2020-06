Son dakika! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: LGS'de isteyen çocuğumuz maskesini çıkartabilir

Milli Eğitim BakanI Ziya Selçuk, canlı yayında katıldığı programda eğitim gündemindeki konulara ilişkin önemli açıklamalar yaptı. LGS kapsamında yapılacak merkezi sınavda çocukların oturma düzeni ve maskeyle ilgili soruyu yanıtlayan Selçuk, sosyal mesafeye göre oturma düzeni konusunda Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nda görüş aldıklarını söyledi. Sınav ortamının kurulun hazırladığı rehbere göre düzenlendiğini belirten Selçuk, "Sınıf sınıf, okul okul bakıyoruz, yani genel bir düzenlemeden söz etmiyorum. Her bir okula tekil olarak bakıyoruz ve diyelim ki bir okulda sınıflar yetmedi, o zaman ne yapılır? Yemekhanesine bakılır, spor alanlarına, geniş alanlarına bakılır, oralar da kullanılır ve bunların her birisi tespit edildi ve çocuklarımızın ne şekilde yerleştirileceği konusunda da simülasyonlarımız tamamlandı" dedi. Öğrencilerin yanlarında getirdikleri maskeleri sınav sonuna kadar kullanmalarını istemediklerini vurgulayan Selçuk, "Her bir çocuğumuza yeni maske vermek istiyoruz. İki sınavın arasındaki arada çocukların koridora, bahçeye çıkması söz konusu ve bu maskeyle ilgili belirli sıkıntılar da olabilir. O yüzden maskeyi tekrar yenileyeceğiz, yani ikinci bir maske vereceğiz ve çocuklarımız sıralarına oturduktan sonra sınavlarını rahatça yapabilecekleri şekilde diye konuştu.

'SINAV ANINDA İSTEYEN MASKESİNİ ÇIKARABİLECEK'

Bazı çocukların maskeden rahatsız olmadığını ancak bazı çocukların da maskeyle sınavda başarılı olamayacağını düşündüğünü kaydeden Selçuk, "Bunu danıştığımızda Bilim Kurulu heyetine, 'yerlerine oturduktan sonra, sosyal mesafe ayarlandıktan sonra maskeleri çıkartabilirler' yanıtını aldık. İsteyen çocuğumuz maskesini çıkartıp sınav esnasında maskesiz olarak devam edebilir" ifadesini kullandı. Bakan Selçuk, hastanede tedavi gören çocukların sınava katılmak istemesi halinde, velisinin il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine sınav tedbir hizmeti konusunda başvuruda bulunmasını istedi. Sosyal medyada LGS'de soruların zorluk düzeyiyle ilgili iddiaların gündeme geldiğinin hatırlatılması üzerine Selçuk, şunları kaydetti: "Çocuklarımız ve velilerimiz şunu bilsinler ki, bizim belli bir kontenjanımız var. Yani belirli sayıda öğrencimiz sınava girecek ve onların belirli kısmı her halükarda, sorular ne kadar zor kolay olursa olsun, belirli orandaki çocuğumuz bu sınavı kazanacak. Dolayısıyla 'sorular zor olduğu için kimse kazanamayacak' diye böyle bir şey söz konusu bile değil. Soruların kolay ya da zor olması söz konusu değil. Bunu çok net söylüyorum. Sınavla girilen okullardaki kontenjanlarımızı yaklaşık yüzde 50 oranında artırdık. Bunu velilerimizin özellikle duymasını istiyorum. Yani geçen seneye göre yüzde 50 oranında bir artış var. 2019'da 140 bin öğrencimiz sınavlı okulların kontenjanından yararlanabilirken, 2020'de 213 bin öğrencimiz bu kontenjandan yararlanacak."

'ÇOCUKLAR, LGS'DE SON TEKRAR'I KAÇIRMAYIN'

Programda LGS'ye hazırlanan öğrenciler için önemli bir duyuru da yapan Bakan Selçuk, şöyle konuştu: "8 Haziran'da başlayacak 'LGS'de son tekrar' diye EBA televizyonunda bir çalışmamız olacak, saat 14.30'da. Çocuklarımın bunu kaçırmamalarını özellikle istiyorum. Çünkü orada bütün konuların son tekrar olarak yeniden gözden geçirileceği ve soruların çözümünün çok pratik olarak gösterileceği bir süreç yaşanacak. Dolayısıyla çocuklarımızın ve velilerimizin içi rahat olsun. Biz ders kitabının dışından bir soru sorabilir miyiz? Kesinlikle sormayız. Biz kazanımlarda olmayan bir konuyla ilgili sorar mıyız? Asla sormayız. Dolayısıyla konular belli, ders kitabı belli, potansiyel sorular da belli, sadece oturup çalışmaları ve odaklanmaları gereken bir süreçte çocuklarımız."



LGS için hazırlanan örnek soruların 2019'da 15 milyon kez indirildiğini belirten Selçuk, bu yıl Mayıs ayına kadar örnek soruların 21 milyon kez indirildiğine dikkati çekerek, "Emin olun, hiçbir eğitim öğretim yılında bu kadar çok kaynak ve destek olmadı. İlk kez bu kadar çok kaynak veriyoruz, bu kadar soru veriyoruz, bu kadar örnek çözüm yapıyoruz. Bu anlamda EBA TV'nin desteği var, EBA internetin desteği var, hepsi ama hepsi bu sene ilk kez verilen destekler. Yani aslında bu sene bir taraftan da şanslı olduğunuz bir sene. Evet, salgından kaynaklanan kritik bir durum var, bir kriz durumu yaşıyor dünya, ama bir taraftan da kolaylığı var. Bunu bütünsel olarak düşünmekte yarar var" dedi.

'ÇOCUKLARA TATİL KİTAPLARI DAĞITACAĞIZ'

Selçuk, öğrencilere ve velilere sınav ile ilgili şu tavsiyelerde bulundu: "Sınav sadece belirli bir bilgiye sahip olmakla ilgili değil. Sınav odaklanma becerisi, azimli, sebatkar olmak, dayanıklı, dirençli olmakla da ilgili bir konu bu. O nedenle psikolojik olarak sağlamlık, iyi hissetmek, motivasyonunun yüksek olması, bunu başarabilen çocuklar, özyönetimi güçlü olan çocuklar bu süreçte daha başarılı oluyorlar. Ama aşırı kaygı yaşandığında bilinen konular da unutuluyor. O yüzden kaygı ile ilgili eğir bir aşırılık varsa ya da hiç kaygı yoksa gerçekten bir problem vardır. Belirli düzeyde orta düzeydeki bir kaygının normal olduğunu çocuklarımız ve velilerimiz bilmeli. Eğer çocuklarımız kendi kendine çalışma becerisi yüksekse, disiplinli çalışma konusunda sorun yaşamıyorsa emin olun sınavda da sorun yaşamayacak. Veliler paniklemesinler, çocuklarımızı panikletmesinler. Bu kadar çok kaynak, destek varken herhangi bir eksiklik hissetmesinler." Uzaktan eğitimin yazın devam edeceğini hatırlatan Bakan Selçuk, çocuklara kitap müjdesi verdi. Selçuk, "Yazın çocuklarımızla teması bırakmayacağız, ilkokuldaki çocuklarımıza tatil kitapları vereceğiz, ayrıca çalışma kitapları dağıtacağız. Bunun dışında EBA TV'de dersler devam edecek. Yabancı dil gibi, tasarı becerin atölyeleri gibi birçok faaliyetimiz yoğun biçimde yazın sürecek" diye konuştu.

'DERSTE ANLAMAZSA EBA TV'DE İZLEYİP ANLAMA İMKANI OLACAK'

Uzaktan eğitime okullar açıldıktan sonra da devam edileceğinin altını çizen Bakan Selçuk, öğrencilere sınıfta anlamadıkları veya kaçırdıkları bir dersi EBA TV'den dinleme imkanı sunacaklarını açıkladı. "Biz çocuklarımızın eksiği kalsın istemiyoruz ve isteyen çocuğumuz bir dersi okulda dinlediği gibi isterse EBA TV'de de dinleyebilir" diyen Selçuk, şunları kaydetti: "Yani biz çocuklarımıza daha fazla kaynak sunmak istiyoruz. Diyelim ki o gün hastaydı, dinleyemedi, bir sorun oluştu. O zaman biz çocuğumuza başka bir öğretmenden konuyu başka bir şekilde dinleme, izleme ve anlama imkanı sağlayacağız. Bu büyük bir açılım bence. Yani uzaktan eğitim önümüzdeki sene de tam kapasite devam edecek, yüz yüze eğitimin yanı sıra. Şimdi önümüzdeki eğitim öğretim yılında çocuklarımızın muhtemel eksikliklerini katlayarak geliştirme konusunda tedbir alma zamanı. İsteyen velilerimiz artık isterlerse çocuklar okuldan döndükten sonra da televizyondan yararlanmalarını, EBA internetten yararlanmalarını sağlayabilirler. Yani hiçbir çocuğumuz benim imkanı yoktu ya da eksiğim var tamamlamak istiyorum gibi durumlarda bir yokluk hissetmesin istiyoruz. O nedenle de seneye de devam edecek."

ÖĞRENCİYE ULUSLARARASI SERTİFİKALI EĞİTİM

Öğretmenlerin yanı sıra öğrencilere de uluslararası geçerliliği olan sertifikalı eğitim vermeyi planladıklarını dile getiren Bakan Selçuk, "Öğrencilerimize uluslararası sertifikalar vereceğiz, bunları biriktirdiklerinde dünyanın her yerinde geçerli olan uluslararası sertifikaları istihdamda kullanılabilecek şekilde dikkate alabilecekler" dedi. Selçuk, öğretmenlerin dijital platformdan eğitim tecrübesini artırmak istediklerini kaydederek, "Mesela kamera önü öğretmenliği diye bir eğitim paketi hazırlıyoruz ve bu eğitim paketi çerçevesinde de öğretmenlerimizin uzaktan eğitimde çok daha başarılı olabilmeleri için bazı bilimsel ve teknik destekleri eğitim yoluyla verebileceğiz" açıklamasında bulundu.