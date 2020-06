Başkan Recep Tayyip Erdoğan TRT'nin 'Cumhurbaşkanı Özel' yayınında soruları yanıtladı. Başkan Erdoğan burada dış politikaya dair de önemli açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı Trump'la görüşmesinin detaylarını açıklayan Erdoğan, ABD ile Türkiye arasında yeni bir dönem başlayabilir ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'dan dış politikaya dair önemli açıklamalar | Video

Sayın Trump'la akşamki görüşmemiz bölgedeki gelişmelere bağlı olarak bir görüntü arz ediyor. Birinci olarak Libya konusu önem arzediyordu. Onlar da Libya'daki gelişmeleri merak ediyorlar. Aramızda latifeler oluyor. Bize 'son durum nedir' dedi. Biz de gelişmeleri anlattık. Türkiye BM'nin tanımış olduğu Sarrac'ın testekçisi, karşıda bir Hafter var. Biz bu desteğimizi sürdürüyoruz. Darbeci Hafter'in yanında kim yer alıyorsa alsın, onların karşısında duruyoruz. Şu an itibarıyle de bir çok yer geri alındı. En hayati olan yerler. Şimdi Sirte'yi alma çalışmaları var.

Deniz tarafında doğalgaz kuyuları sözkonusu. Bu da çok büyük önem arzediyor. Aşağıda petrol kuyuların olduğu bölgeler. Bu Rusya'yı rahatsız ediyor. Tabii Hafter'in böyle bir derdi yok. Hafter sadece darbeci. Onun bütün gücü Rusya'dan geliyor.

Hafter her an sürecin dışına atılabilir. Gelişmeler onu gösteriyor. Burada tablo ortada. Bu tabloda Türkiye'nin Libya'nın deniz yetki alanlarındaki konumu da ortada. Buradan bir defa Türkiye'nin en ufak taviz vermeyeceğini akıllı olan adam bilir. Bizim geçmişte ne sismik araştırma gemimiz vardı, ne sondaj gemimiz vardı. Hamdolsun şu anda 3 sondaj, 2 sismik araştırma gemimiz var. Buralarda çalışmalarını sürdürüyorlar. Fatih'i Karadeniz'e gönderdik. Bunlar bunları çok çok rahatsız ediyor. Bizim sondaj gemilerimiz elini kolunu sallayarak gelmiyor. Yanlarını fırkateynle beraber her türlü hazırlık içerisinde buraya geliyorlar. Burada en ufak yanlışa girerseniz gereken yapılır.

YUNANİSTAN MESELESİ

Yunanistan boş durmuyor, kuru sıkı atıyor. Türkiye'ye laf atılır mı? Sen kiminle dans ediyorsun? Haddini bil! Sen haddini bilmezsen Türkiye'nin yapacağı şey bellidir. Güney Kıbrıs'ta iki tane camimizi kimisi sabote edip molotof kokteylle yakmaya, bir tarafta Yunan bayrağını, öbür tarafta paçavra asıyorlar. Siz bunları yaptığınızda karşılıksız kalır mı? Siz uyarılara kulak asmıyorsunuz. Bu sefer de kalkıyorlar 'Sakın ha! Ayasofya'yla ilgili orayı camiye çevirmeyin' Türkiye'yi siz mi idare ediyorsunuz, biz mi? Türkiye'nin kurumları var. Parlamentosu var Danıştay'ı var. Karar verilir icra makamı gerekli adamı atar. Bunun için sizden izin almaya, müsaade almaya asla tevessül etmez. Bugün sayın Bahçeli açıklama yaptı. Şimdi bu bir şeyi gösteriyor. Demek ki bu ülkenin dinamiklerinde tutuşan, yanan bir şey var. Biz bir hukuk devleti olarak Danıştay'ın vereceği bekliyoruz. Sonra da atılması gereken neyse ona göre atılır.

Bir de kara var. Karada da atılan ve atılmakta olan adımlar var. Şimdi bu konuyla ilgili Dışişleri Bakanlığımızın, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile yaptığı çalışma var. O çalışmalar üzerinden de yine bir adım inşallah atılacak..

SİHA'larla ilgili siparişler var. Yetiştiremiyorlar. Akıncılar var. Devletin attığı adımlar var. Gelişmeler inşallah farklı bir zemine doğru kayar. Üretimde inşallah sıkı bir adım atılmış olacak.

F-35 KONUSU

Şu anda o gündeme gelmedi. Şu anda çalışma grupları oluşturduk. Şu anda sayın Trump'la bu akşam yaptığımız görüşmede de onu oluşturduk. Dışişleri Bakanmız, İstihbarat bu çalışmayı yapacak inşallah.

M4 Yolu dediğimiz bu güzergahta zaman zaman bazı sıkıntılar olsa da iş fena gitmedi. Şu an itibarıyle de gidiyor. 200 bin civarında İdlib'li de geri döndü. Özellikle kuzeyde bizim briket evler yapıyoruz. Ev demeyeyim, briket konutlar, konaklar diyeyim. Bir aileyi barındırabilecek 30-40 metrekare kadar. Şu anda bu konutlarda AFAD, Kızılay, STK'larımız yoğun şekilde çalışıyorlar. İlk etapta 20 bin planlamıştık, belki 50 bine çıkaracağız. Bu konuda 50 bini yakalarsak İdlibliye bir rahatlama verecek. Süleyman Bey de dün oralardaydı. Bu konutlarla oradaki rahatlama inşallah özellikle İdlib'i daha rahat hale getirecek. Süleyman Bey'in de bugün anlattığı gibi bu insanların Allah yardımcısı olsun. Allah gösteresin biz ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır. Bu insanlar kar kış demeden çok daha zor şartlarda yaşadılar. Şimdi iyi şartlarda briket konutlarını yerleştirmeye çalışıyoruz.

Vicdan sahibi hiçbir insanın kabul edemeyeceği durum değil. Polisin adeta gırtlağına basarak, 'nefes alamıyorum' çığlıklarını attırtan bir olay sıradan bir olay değil. Günümüzde bu ırkçı yaklaşımın bazen siyahilere, bazen mültecilere yönelik uygulandığını görüyoruz. Biz Müslüman olarak ırk, renk, dil, din ya da inanç ayrımı yapmaksızın tüm insanların hakkını korumak için mücadele vermeye devam edeceğiz. ABD'de yabancılara ve siyahilere olan tavır herkesin malumu. Sayın Obama ile çok çok iyi günlerimiz oldu. Sayın Obama siyahi birisi olarak 8 yıllık başkanlığı döneminde Amerika'da siyahilere yönelik ne gibi adımlar attı?