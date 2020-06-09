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Dışişleri Bakanı duyurdu: 125 ülkeye yardım gönderildi...

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 'nin bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle (sağlık ekipmanı) yardım isteyen 125 ülkenin talebini karşıladığını söyledi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 9.6.2020 12:42 Son Güncelleme: 9.6.2020 12:53 ABONE OL
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu duyurdu: 125 ülkeye yardım gönderildi...

Türkiye, koronavirüs ile mücadelede ilk aşamadan yüzünün akı ile çıkarken, dünyanın en yardımsever ülkesi olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Dünya ülkelerinin maske, dezenfektan, tıbbi malzeme konusunda birbirlerinden haraç kestiği dönemde Türkiye 125 ülkeye sağlık ekipmanı gönderdi.

DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU DUYURDU

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin son yardımlarla birlikte dünyanın 125 ülkesine maske ve sağlık ekipmanı gönderdiğini bildirdi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu duyurdu: 125 ülkeye yardım gönderildi...
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