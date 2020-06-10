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Son dakika: merkezli soruşturmasında 63 gözaltı kararı

Edinilen son dakika bilgisine göre, merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne () yönelik soruşturma kapsamında aralarında polislikten ihraç edilenlerin de bulunduğu 63 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı

AA Gündem
Giriş Tarihi: 10.6.2020 06:26 Son Güncelleme: 10.6.2020 07:00 ABONE OL
Son dakika: Adana merkezli FETÖ soruşturmasında 63 gözaltı kararı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, terör örgütüne yönelik çalışma kapsamında aralarında meslekten ihraç edilen polislerin de bulunduğu Adana, Mersin ve İstanbul'da 63 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Zanlıların, FETÖ şüphelilerine para ve erzak yardımında bulunduğu, yeniden yapılanma içinde yer aldığı belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyon kapsamında şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

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Son dakika: Adana merkezli FETÖ soruşturmasında 63 gözaltı kararı
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