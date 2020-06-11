Kovid-19'la mücadele sürecinde kapatılan sınır kapılarında normalleşme adımları

Bu kapsamda, İçişleri Bakanlığınca Kovid-19 pandemisiyle mücadele sürecinde yayımlanan ve Türk vatandaşları ile yabancı ülke vatandaşlarının hava, kara ve deniz yoluyla Türkiye'ye giriş çıkışlarını düzenleyen ilgili genelgelerin, İran kara sınır kapılarından yolcu giriş çıkışlarına yönelik hükümleri hariç olmak üzere diğer hükümleri yürürlükten kaldırıldı.

Hava yoluyla yapılacak seyahat planlamalarına ilişkin süreç Sağlık, Dışişleri, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının koordinesinde yönetilecek.

Ülkeye giriş yapan Türk vatandaşları ile yabancı ülke vatandaşlarının tamamına sağlık kontrolü yapılacak.

Kontroller sırasında semptom görülenler ile ihtiyaç duyulan hallerde de ücretsiz PCR testi yapılacak ve bu sürece ilişkin usul ve esaslar, Sağlık Bakanlığınca belirlenecek.