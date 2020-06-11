Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Kovid-19'la mücadele sürecinde kapatılan sınır kapılarında normalleşme adımları

Kovid-19'la mücadele sürecinde kapatılan sınır kapılarında normalleşme adımları

Yeni tip (Kovid-19) nedeniyle Türk vatandaşları ile yabancı ülke vatandaşlarının 'ye giriş-çıkışlarını düzenleyen ilgili genelgelerin, kara sınır kapılarından yolcu giriş çıkışlarına yönelik hükümleri hariç, diğer hükümleri yürürlükten kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 11.6.2020 21:36 Son Güncelleme: 11.6.2020 21:47 ABONE OL
Kovid-19'la mücadele sürecinde kapatılan sınır kapılarında normalleşme adımları

Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında iki gün önce toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde Kovid-19 ile mücadelede kaydedilen olumlu gelişmeler doğrultusunda, kara, hava ve deniz sınır kapılarından yabancı ülke vatandaşlarının 'ye girişiyle, Türk vatandaşlarının ülkeden çıkış konuları değerlendirildi.

Kovid-19'la mücadele sürecinde kapatılan sınır kapılarında normalleşme adımları

Bu kapsamda, İçişleri Bakanlığınca Kovid-19 pandemisiyle mücadele sürecinde yayımlanan ve Türk vatandaşları ile yabancı ülke vatandaşlarının hava, kara ve deniz yoluyla 'ye giriş çıkışlarını düzenleyen ilgili genelgelerin, kara sınır kapılarından yolcu giriş çıkışlarına yönelik hükümleri hariç olmak üzere diğer hükümleri yürürlükten kaldırıldı.

Hava yoluyla yapılacak seyahat planlamalarına ilişkin süreç Sağlık, Dışişleri, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının koordinesinde yönetilecek.

Ülkeye giriş yapan Türk vatandaşları ile yabancı ülke vatandaşlarının tamamına sağlık kontrolü yapılacak.

Kontroller sırasında semptom görülenler ile ihtiyaç duyulan hallerde de ücretsiz PCR testi yapılacak ve bu sürece ilişkin usul ve esaslar, Sağlık Bakanlığınca belirlenecek.

Kovid-19'la mücadele sürecinde kapatılan sınır kapılarında normalleşme adımları

Belirtilen çerçevede 'ye giriş çıkışlar başta İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca belirlenen/belirlenecek tedbirlere uyulması kaydıyla yapılacak.

Bu kapsamda İçişleri Bakanlığınca, "Türk ve Yabancı Ülke Vatandaşlarının Sınır Kapılarımızdan Giriş/Çıkışları" konulu genelge, 81 İl Valiliğine, Hudut Kapısı Mülki İdare Amirlikleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne gönderildi.

Kovid-19'la mücadele sürecinde kapatılan sınır kapılarında normalleşme adımları
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kovid-19'la mücadele sürecinde kapatılan sınır kapılarında normalleşme adımları
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA