Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika Bakanlık duyurdu! Koruma altındaki çocuklar ile yakınlarının görüşebileceği tarih belli oldu!

Son dakika Bakanlık duyurdu! Koruma altındaki çocuklar ile yakınlarının görüşebileceği tarih belli oldu!

Son dakika haberine göre; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Normalleşme çalışmalarında koruma altındaki çocuklar, aile ve yakınları ile itibariyle görüşebilecek.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 11.6.2020 10:21 Son Güncelleme: 11.6.2020 10:25 ABONE OL
Son dakika Bakanlık duyurdu! Koruma altındaki çocuklar ile yakınlarının görüşebileceği tarih belli oldu!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koruma altındaki çocuklarla ilgili açıklamada bulundu. Koronavirüs salgını önlemleri kapsamında durdurulan görüşmeler yeniden başlıyor. Yapılan açıklamada, 15 Haziran tarihinden ,itibaren görüşmelerin başlayacağı bildirildi.

BAKANLIK DUYURDU

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Normalleşme çalışmalarında koruma altındaki çocuklar, aile ve yakınları ile 15 Haziran itibariyle görüşebilecek.

Bakan Koca uyardı! İşte corona vaka sayısının arttığı iller... Son dakika haberi: Bilim insanlarından korkutan uyarı! Corona virüs son olmayacak! Galatasaray yeni Onyekuru'yu Fransa'da buldu

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika Bakanlık duyurdu! Koruma altındaki çocuklar ile yakınlarının görüşebileceği tarih belli oldu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA