Son dakika Bakanlık duyurdu! Koruma altındaki çocuklar ile yakınlarının görüşebileceği tarih belli oldu!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koruma altındaki çocuklarla ilgili açıklamada bulundu. Koronavirüs salgını önlemleri kapsamında durdurulan görüşmeler yeniden başlıyor. Yapılan açıklamada, 15 Haziran tarihinden ,itibaren görüşmelerin başlayacağı bildirildi.

BAKANLIK DUYURDU

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Normalleşme çalışmalarında koruma altındaki çocuklar, aile ve yakınları ile 15 Haziran itibariyle görüşebilecek.

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