Son dakika! CHP'li İbrahim Kaboğlu'nun skandal 'Sultanahmet' teklifine çok sert tepki: Yunanlar cesaret edemezdi...

CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünde skandal açıklamalarda bulundu. Kaboğlu, "Tıpkı dokunulmazlıkta olduğu gibi ya da şimdi Ayasofya düşünülüyor. Orada da yargı araçsallaştırılıyor. Benim görüşüme göre Topkapı Sarayı da müze olarak korunmalı, Ayasofya da müze olarak korunmalı, hatta Sultanahmet de müze olmalı çünkü bunlar artık bizim kendi şeyimiz değil, kendimize özgü değil, insanlığın ortak mirasıdır bunlar" dedi. Skandal açıklamalara A Haber canlı yayınına bağlanan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım sert sözlerle tepki gösterdi.

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"YUNANLININ BİLE CESARET EDEMEDİĞİ TEKLİFİ GÜNDEME GETİRDİ"

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, teklifin esef verici olduğunu belirtti, İYİ Parti'nin tepki göstermemesini eleştirdi. Akbaşoğlu tartışılan açıklamaya şu sert sözlerle tepki gösterdi:

Esef verici, üzüntü verici bir ifade ile karşılaşıldı. Bir Yunanlının bile söylemeye cesaret edemeyeceği bir teklifi CHP'li vekilin gündeme getirmesi hakikaten çok üzüntü verici bir durum. Milletin değerleri ile inancı ile kanı uyuşmayan bir CHP yönetimi. Tarihten hiç ders almayan bir tutum sergiliyorlar. CHP'nin ilgili yetkili kişileri bir yaklaşım, açıklama, düzeltme ihtiyacı hissetmedi. İYİ Parti'den de bir açıklama söz konusu olmadı. Ne kamuoyu önünde ne de Genel Kurul'da en ufak bir değerlendirme yapılmış değil. İki gün önce İYİ Parti bir önerge vermişti. Ayasofya ile ilgili bir araştırma önergesi vermişlerdi. İpe un sermelik, hatalarla dolu bir önerge teklifi verilmişti. Temmuz ayında Danıştay'da karar verilecekken, işi en başa çevirmek için, zaman kaybettirmek için teklif verildi. İYİ Parti'nin teklifi kesinlikle samimiyetten uzak. Rol çalabilir miyiz, milleti aldatabilir miyiz yaklaşımının farklı bir atraksiyonu olarak görmeliyiz bunu. Blue Masque diye adlandırılan şaheser bir camiyi müzeye çevirmek gibi hadsiz bir teklif verdiler. İYİ Parti'de buna tepki koymayarak samimiyetsiz olduğunu göstermiştir. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun tavrını açıkça kamuoyula paylaşması gerekir.

"KABOĞLU BİR ANAYASA YAPSA BİZİ CAMİYE DE SOKMAZLAR"

CHP'li İbrahim Kaboğlu'nun açıklamalarına çok sert tepki gösteren MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım şu ifadeleri kullandı:

CHP'li yöneticiler Marksizim ile bakıyorlar. Din afyondur, marksizme göre... İslam hukukunda savaşta kiliseye, havraya bir şey yapılmaz. Buralar Cenab-ı Allah'ın evidir. Allah'ın evini eski diye müze yapmak sakat bir anlayışır. CHP İslam'a karşı yüzünü açık etmiştir. Adayları seçimde camide Yasin okudular. Oy devşirdiler. Ortada bir Marksist bakış var. CHP ve HDP Marksist'tir. Açık ve net bir din düşmanlığı var. Daha bir ne tekzip ve düzeltme olmadı. Ben İYİ Parti, HDP ve CHP'den böyle bir açıklama duymadım. CHP'nin içinde Anayasa uzmanı olan tek kişi Kaboğlu'dur. Anayasa hazırlıklarını yapan vekildir, sıradan bir milletvekili değildir. Kaboğlu bir Anayasa yapsa bunlar bizi camiye de sokmazlar. Namaz kılmak istemeyenler kiliseyi, camiyi, havrayı edebi ile uygun şekilde ziyaret eder. Sultanahmet Camii, Fatih Camii hepsi ziyarete açıktır. Bir siyaset yapılıyor. CHP'nin en yetkili kişileri İslam'a karşı tavrını koyuyor. Kurdurdukları partilerle milliyetçi muhafazakarların oylarını devşiriyorlar. Milliyetçi muhafazakar kesime sesleniyorum, bu oyunu görün. Hedefte Cumhurbaşkanı'nı 2023'te indirmek, Cumhur İttifakı'nı devirmek var. Uyanık olup, bu tuzağa düşmememiz gerekir.

CHP'Lİ KABOĞLU'NDAN SKANDAL SULTANAHMET AÇIKLAMASI

İktidar Ayasofya konusunda temmuz ayı başında Danıştay'dan çıkacak kararı beklerken Ayasofya'yı siyaset malzemesi yapan CHP'nin 'ikiyüzlülüğü' bir kez daha ortaya çıktı. CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada "Sultanahmet Camisi de müze olmalı" dedi. Kaboğlu, Genel Kurul'da yaptığı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanun teklifinin 14. Maddesi üzerinde söz aldı. Kaboğlu "Tıpkı dokunulmazlıkta olduğu gibi ya da şimdi Ayasofya düşünülüyor. Orada da yargı araçsallaştırılıyor. Benim görüşüme göre Topkapı Sarayı da müze olarak korunmalı, Ayasofya da müze olarak korunmalı, hatta Sultanahmet de müze olmalı çünkü bunlar artık bizim kendi şeyimiz değil, kendimize özgü değil, insanlığın ortak mirasıdır bunlar" ifadelerini kullandı.

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İYİ PARTİ VE CHP'DEN AÇIKLAMA YOK

Karar milyonlarca kişinin tepkisini çekerken sosyal medyada da çok eleştirildi. CHP'den ve ortağı İYİ Parti'den henüz bir düzeltme veya açıklama gelmedi.