Son dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'ndan flaş Şampiyonlar Ligi açıklaması!

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu flaş bir açıklamada bulundu. Şampiyonlar Ligi Final organizasyonu için umut dolu ifadeler kullanan Kasapoğlu, ayın 17'sine işaret etti.

KASAPOĞLU'NDAN UMUT DOLU AÇIKLAMA

Kasapoğlu, Şampiyonlar Ligi Finali ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'de en güzel şekilde yapılacağından şüphem yok. Ayın 17'sinde güzel haber alacağımıza inanıyoruz"

Son dakika: Seattle'da belediye ve meclis binaları işgal edildi! Trump'tan çok sert uyarı

1000 TL pandemi sosyal yardım başvuruları nasıl yapılır? 3.faz 1000 TL sosyal yardım destek parası E Devlet ile sorgula!

Yeni hocayı duyurdular! "Fenerbahçe'ye gidecek"