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Son dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'ndan flaş açıklaması!

Son dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Finali ile ilgili çok önemli bir açıklamada bulundu. Bakan Kasapoğlu açıklamasında, "Ayın 17'sinde güzel haber alacağımıza inanıyoruz" ifadelerine yer verdi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 11.6.2020 13:30 Son Güncelleme: 11.6.2020 13:39 ABONE OL
Son dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'ndan flaş Şampiyonlar Ligi açıklaması!

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu flaş bir açıklamada bulundu. Şampiyonlar Ligi Final organizasyonu için umut dolu ifadeler kullanan Kasapoğlu, ayın 17'sine işaret etti.

KASAPOĞLU'NDAN UMUT DOLU AÇIKLAMA

Kasapoğlu, Şampiyonlar Ligi Finali ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'de en güzel şekilde yapılacağından şüphem yok. Ayın 17'sinde güzel haber alacağımıza inanıyoruz"

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Son dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'ndan flaş Şampiyonlar Ligi açıklaması!
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