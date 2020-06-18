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MSB: 'de, EYP'ler etkisiz hale getiriliyor

Milli Savunma Bakanlığı, 'nın 'den kaçarken tuzakladığı mayın ve el yapımı patlayıcıların (EYP) etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

DHA
Giriş Tarihi: 18.6.2020 12:11 ABONE OL
MSB: Haftanin'de, EYP'ler etkisiz hale getiriliyor

Milli Savunma BakanlığıTwitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe-Kaplan Operasyonu ile PKK terör örgütünün Haftanin'deki inlerine giren kahraman komandolarımız, teröristlerin kaçarken tuzakladığı mayın ve EYP'leri etkisiz hale getirmeye devam ediyor" denildi.

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MSB: Haftanin'de, EYP'ler etkisiz hale getiriliyor
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