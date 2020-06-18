MSB: Haftanin'de, EYP'ler etkisiz hale getiriliyor

Milli Savunma BakanlığıTwitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe-Kaplan Operasyonu ile PKK terör örgütünün Haftanin'deki inlerine giren kahraman komandolarımız, teröristlerin kaçarken tuzakladığı mayın ve EYP'leri etkisiz hale getirmeye devam ediyor" denildi.

#PençeKaplan Operasyonu ile PKK terör örgütünün Haftanin'deki inlerine giren Kahraman Komandolarımız, teröristlerin kaçarken tuzakladığı mayın ve EYP'leri etkisiz hale getirmeye devam ediyor.#MSB #TSK pic.twitter.com/6N8b78SVUj — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 18, 2020