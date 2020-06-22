AK Partili Başkan,  Mansur Yavaş’ın algı operasyonunu ifşa etti

İşte o tweetler:

SAHTE BİR ALGI OLUŞTURULMAYA ÇALIŞILIYOR

1: Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekili olarak, son günlerde bir kısım medyada yayınlanan, yalan, yanlış ve suçlayıcı haberlerle ve Büyükşehir Belediyesinde yaşananlarla ilgili bazı düşüncelerimi #GüzelAnkara'lı hemşehrilerimizle paylaşacağım.

2: Büyükşehir belediyesi, mahkeme kararlarının arkasına saklanarak yönetilemez. Maalesef SAHTE BİR ALGI oluşturulmak isteniyor. İş yapmak isteyen Sn Mansur Yavaş, engelleyen meclis üyeleri. Borç isteyen Sn Yavaş, Borç vermeyen Belediye Meclisi, AK Parti ve MHP Grupları.

3: Yaşanan olaylar, bir kısım medyada tek tarafı olarak anlatıldığı için kısmen de olsa bu algı operasyonu etkili oluyor. Bu sebeple gerçeklerin halkımız tarafından bilinmesi amacıyla bazı bilgileri paylaşmakta fayda görüyorum. Birkaç örnek vereceğim.

4: Birincisi, Sn Mansur Yavaş'ın EGO'ya otobüs alımı için 60 Milyon Avroluk kredi talebi Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinden oy birliği ile geçti. Böylece Belediye Meclisi yaklaşık 500 Milyon TL Borçlanmaya imkân sağladı.

5: İkincisi, Sn Mansur Yavaş'ın, İtfaiye Daire Başkanlığının ihtiyacı olan araçların yenilenmesi ile ilgili 40 Milyon TL kredi talebi, Belediye Meclisi tarafından %25 fazlası ile 50 Milyon TL olarak oybirliği ile kabul edildi.

6: Üçüncüsü Sn Mansur Yavaş'ın önceki yönetimden gelen yaklaşık 1 Milyar TL olan borcun, inişe geçen kredi faizi oranlarından dolayı yeniden yapılandırılması talebi, Belediye Meclisinden oy birliği ile geçmiştir.