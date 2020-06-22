FETÖ'nün "MİT kumpası" davası ertelendi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı açıktan giriştiği ilk operasyon olarak tanımlanan ve MİT Başkanı Hakan Fidan'ın da aralarında bulunduğu bazı kamu görevlilerinin ifadeye çağrıldığı 7 Şubat 2012'deki "MİT kumpası"na ilişkin 14'ü tutuklu 15'i firari 34 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması sona erdi.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki salonda, kapalı olarak yapılan duruşmada iddianamenin okunduğu öğrenildi.

Duruşmada, bazı sanıkların savunma yaptığı öğrenilirken, tutuklu sanıkların yeni tip koronavirüs önlemleri gereği cezaevlerinde avukatlarıyla görüşemediklerinden savunma hazırlamak için süre talep ettikleri bildirildi.

Sanık avukatlarının da müvekkilleriyle görüşemediklerinden süre talebinde bulundukları kaydedildi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu tüm sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Sanıklar ve avukatlarının süre talebini kabul eden mahkeme heyeti, duruşmayı Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki salonda yapılmak üzere 15 Eylül'e erteledi.

YAYIN YASAĞI VE KAPALI OTURUM KARARI

Bugün sabah saatlerinde başlayan duruşmada hazır bulunan, MİT'i temsilen Hazine ve Maliye Bakanlığı avukatı, yargılamanın kapalı oturumlarda yapılmasını talep etmişti.

Mahkeme heyeti, kamu güvenliğini tehlikeye sokabilecek belge ve bilgilerin ortaya çıkma ihtimali nedeniyle ilgili yasa gereği duruşmaların kapalı olarak yapılmasına, duruşma içeriğiyle ilgili yayın yasağı getirilmesine karar vermişti.

Duruşma içeriğinin yayınlanması halinde suç duyurusunda bulunulacağına hükmeden mahkeme, taraflar dışındaki herkesi salondan çıkartmıştı.