Bursa'daki selde 33 bina ve 30 bin 500 dönüm tarım arazisi zarar gördü

Açıklamada, Gürsu, Kestel, Yenişehir, Orhangazi ve İznik ilçelerinde tarım arazileri ile yollar ve altyapıda zararlar olduğu aktarıldı.

Bina hasar ve zarar tespitine ilişkin çalışmaların tamamlandığı duyurulan açıklamada, tarım hasar tespitine de saha ekiplerince devam edildiği bilgisi paylaşıldı.

Vatandaşların acil ihtiyaçlarının karşılanması için İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) tarafından gönderilen 500 bin lira acil yardım ödeneğinin valilikçe en kısa zamanda dağıtılacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"21 Haziran'da yaşanan sel, su baskınlarında Kestel Dudaklı Mahallesi'nde 22 yaşında engelli 1 kadın vatandaşımız ve Kestel Kayacık Mahallesi'nde 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Kayıp olan 1 vatandaşımızın arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Kayacık ile Narlıdere mahalleleri arasında belirlenen 4 bölgede bugün itibarıyla 136 arama kurtarma personeli, 47 araç ve 3 köpek ile arama ve kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca Bolu ve Kocaeli illerinden JAK ekipleri çalışmalara destek vermektedir. Güvenlik ve Trafik Çalışma Grubu olay yeri ve çevresinde 6 asayiş, 6 trafik, 2 JÖH ekibi olmak üzere toplam 62 jandarma personeli ile çalışmalarını sürdürmektedir. 4 112 ekibi, 4UMKE ekibi olmak üzere toplam 8 ekip ve 27 sağlık personeli görevlendirilmiştir."