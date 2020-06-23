Son Dakika Haberleri | Corona virüsü vaka sayısı açıklandı mı? 23 Haziran bugün Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka ve ölü sayısı

Geçtiğimiz hafta Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kısmi bir artış yaşadıktan sonra yeniden düşüş trendine girdi. Bu nedenle koronavirüs vaka sayısı milyonlarca vatandaş tarafından her gün araştırılıyor. Neredeyse 1500 civarına Yaklaşan günlük vaka sayısı, son birkaç gündür 1000 rakamına yaklaştı. Peki, 23 Haziran koronavirüs vaka sayısı Bakan Koca tarafından açıklandı mı? İşte, Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan son resmi veriler…
Bakan Koca Türkiye'deki corona virüs vaka ve ölü sayısını açıkladı:
İzmir'de 28, Kocaeli'de 20, Sakarya'da 3 vakamız yoğun bakımda. Toplam test sayımız 3 milyona yaklaştı. Bugün iyileşen hasta sayımız yeni vaka sayımızın üstünde. Fakat mücadelemiz için aradaki fark yeterli değil. Vaka sayımızı tedbirlerle azaltmalıyız.
Son Dakika Haberleri | Corona virüsü vaka sayısı açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka ve ölü sayısı
Bakan Koca Türkiye'deki corona virüs vaka ve ölü sayısını açıkladı:
Bazı illerimizde, vaka artışına rağmen yoğun bakım hasta sayımız düşük: Ankara'da 84, Konya'da 46, Bursa'da 43, Batman'da 22, Siirt'te 8, Van'da 5. İyileşen hasta sayımız bugün yeni vaka sayımızdan 320 fazla. Tedbirlerle aradaki farkı giderek açmalıyız.
Öte yandan Bakan Koca'dan yukarıdaki metin ile ilgili düzeltme geldi. İşte Koca'nın o açıklaması:
Vaka tablosu açıklama metnindeki şu ifade hatalıdır: "İyileşen hasta sayımız bugün yeni vaka sayımızdan 320 fazla." 320 şeklinde yazılan sayı, tablodan da anlaşılacağı üzere 220'dir. Doğru sayı bu, hepimizin gönlündeki sayı ise çok daha fazlası.
Fahrettin Koca, dünkü corona virüs vaka sayısını açıkladı ve şu sözleri kullandı:
Son günlerde vaka sayılarımızın arttığı illerden bazılarında yoğun bakım hasta sayıları: Diyarbakır'da 30, Kayseri'de 41, Batman'da 22, Bursa'da 46. İyileşen hasta sayımız bugün de yeni vaka sayımızın üstünde. Tedbirlerle aradaki farkı giderek açmalıyız.
CORONA VİRÜSÜ SON DURUM - 19 HAZİRAN
İSTANBUL ve ANKARA, son bir haftanın en düşük vaka sayısı başarısını gösterdi. Ülke genelinde yeni vaka sayısı azalmaya devam ediyor. İyileşen vaka sayımız dün olduğu gibi bugün de yeni vaka sayısının üstünde. Tedbir, karşılıklı olursa sonuç veriyor.
CORONA VİRÜSÜ TÜRKİYE SON DURUM - 18 HAZİRAN
Fahrettin Koca, dünkü corona virüs vaka sayısını açıkladı ve şu sözleri kullandı:
Vaka sayısında düne kıyasla 125 azalma oldu. İYİLEŞEN HASTA SAYIMIZ BUGÜN TEKRAR YENİ VAKA SAYISINI GEÇTİ. Birimizin ihmali, hepimizi ilgilendiriyor. Hayatımıza tedbirlerle devam edelim.
17 HAZİRAN 2020 GÜNLÜK TABLO
Günlük yeni vaka sayımızda, dün, bir önceki güne göre 125 azalma olmuştu. Bugün durum durağan. Yeni iyileşen hasta sayımız, şu an yeni vaka sayısından daha az. Tedbirlerle vaka sayısını ve riski azaltmalıyız.
Yeni vaka sayısı dünkünden 125 az. Hastaneye yatışı yapılan yeni hasta sayısı 210. Yoğun bakım hasta sayımızda 10 artış var. Pozitif tanı sayısının 1.000'in üstünde seyrettiği son tablolarda bazı bölgeler ve grup davranışları etkin. Tedbirlerle güçlüyüz.