Demirtaş kararı vicdanları sızlattı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AYM'nin Selahattin Demirtaş için 'hak ihlali' kararına çok sert tepki gösterdi. Bahçeli, "Türkiye bu kepazeliği affetmeyecek, bu ihanete izin vermeyecektir" dedi.Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bahçeli'nin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Hüviyetlerini milletimizin açıkça bildiği bu şahıslar hakkı yenmiş mağdurlar olarak gösterilmişlerdir. En son, terörist Demirtaş ile ilgili hak ihlali kararı verilmesi, üstelik Türk devletinin 50 bin lira tazminat ödemesine hükmedilmesi haklı olarak vicdanları sızlatmıştır. Adalet suçu aklamak, suçluyu temize çıkarmak değil, hak ve hukuk neyi öngörüyorsa aynen yapmaktır" ifadelerine yer verdi.Bahçeli, paylaşımında 23 Haziran 1979'da hayatını kaybeden Mustafa Türköne'nin de ülkücü şehitlerden biri olduğunu ifade etti. Halen cezaevinde bulunan ağabeyi Mümtazer Türköne için de "suçlu olup olmadığına yargınIn karar vereceğine" söyledi.