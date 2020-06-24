Son dakika! AK Parti ile CHP arasında kritik görüşme! Baro paketi konuşulacak...

AK Parti ile CHP baro paketini görüşmek için bir araya geliyor. Kritik görüşme saat 14.00'te gerçekleşecek. Görüşme grup başkanvekilleri düzeyinde yapılacak.

AK Parti grup başkanvekilleri, CHP Genel Merkezi'ne giderek CHP'li vekilleri ziyaret edecek.

İYİ PARTİ İLE DE GÖRÜŞÜLECEK

Baro paketi taslağı ile ilgili bir diğer temas ise İYİ Parti ile olacak. AK Parti grup başkanvekilleri, İYİ Partili mevkidaşlarını saat 16.00'da ziyaret edecek.

Ayrıntılar geliyor...

Adalet Bakanı Gül, TBB Başkanı Feyzioğlu ve bazı baro başkanlarıyla görüştü