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Son dakika: hakkında dava açıldı! 'ı tehdit etmişti...

Son dakika haberine göre; müsteşarı , kendisini yazdığı haberlerle ve sosyal medya üzerinden hakaret içerikli attığı twitlerle hedef haline getiren hakkında şikâyetçi oldu. “Hakan Fidan görevden alınarak yargılanmalıdır” diyen Turan hakkında 2 yıl 8 ay hapis istemiyle dava açıldı.

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Giriş Tarihi: 24.6.2020 16:14 Son Güncelleme: 24.6.2020 16:24 ABONE OL
Son dakika: Ömer Turan hakkında dava açıldı! Hakan Fidan'ı tehdit etmişti...

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) müsteşarı Hakan Fidan, Ömer Turan'ın 2016 yılında hakkında karalayıcı ve hedef gösteren yazılar nedeniyle savcılığa şikâyet etti. Hakan Fidan'ın şikâyeti ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ömer Turan hakkında soruşturma başlattı.

"TALİMATLA HEDEF HALİNE GETİRİYOR"

Hakan Fidan, Avukatı Ahmet Özel aracılığıyla savcılığa sunduğu şikâyet dilekçesinde müvekkilinin hedefe alınmasıyla ilgili olayı şöyle anlattı: "Ömer Turan dönem dönem tabiri caizse şuursuzca gözüne kestirdiği ya da bir diğer ihtimal belirli kişi veya toplulukların yönlendirmesi yada talimatıyla hedef gösterilen kişilere saldırdığı akla gelmektedir. Her ne kadar şüphelinin hangi amaca veya kime hizmet eder şekilde böyle bir eylemde bulunduğu şikâyetimizin esaslı konusunu oluşturmasa da netice itibariyle paylaştığı twitlerin hakaret teşkil ettiğini ortaya koymak adına değinilmesi gereken hususlar olduğu kanaatindeyiz."

"FİDAN, AKAR VE KOMUTANLAR GÖREVDEN ALINMALI"

Savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ömer Turan'ın 2016 yılında sosyal medya platformu Twitter'da attığı twitleri inceleme altına aldı. Yapılan incelemede Ömer Turan'ın 23 Temmuz 2016 tarihinden başlamak suretiyle bir süre boyunca Hakan Fidan'ı hedef haline getiren twitler attığını tespit etti.

2 YIL 8 AY HAPSİ İSTENİYOR

İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma sonunda Ömer Turan hakkında 'Kamu Görevlisine Görevinden Dolayı Hakaret' suçu kapsamında 2 yıl 8 ay hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Ömer Turan ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

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Son dakika: Ömer Turan hakkında dava açıldı! Hakan Fidan'ı tehdit etmişti...
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