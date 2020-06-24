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Son dakika: Siyasi partilere ziyaret sonrası 'den ilk açıklama

Grup Başkanvekilleri, baro paketiyle ilgili , İYİ Parti ve Grup Başkanvekillerini ziyaret etti. AK Parti Grup Başkanvekilleri Bülent Turan ve , hazırladıkları barolarla ilgili düzenlemelerin yer aldığı yasa teklifine ilişkin taslak metni ilk olarak CHP'ye götürdü. AK Partili heyet, CHP'den Grup Başkanvekili Engin Altay ve hukukçu milletvekilleri Bülent Tezcan, Zeynel Emre ve Alpey Antmen ile görüştü. Koronavirüs tedbirleri kapsamında basına kapalı gerçekleşen 1 saatlik görüşmede, CHP'nin görüşleri alındı. AK Partili Turan ve Özkan, daha sonra sırasıyla, HDP ve İYİ Parti gruplarını ziyaret ederek, iki partinin de görüşlerini aldı. Her iki ziyaret de 1'er saat sürdü. Görüşmeler sonrası Cahit Özkan açıklamalarda bulundu.

DHA
Giriş Tarihi: 24.6.2020 17:45 Son Güncelleme: 24.6.2020 17:54 ABONE OL
Son dakika: Siyasi partilere ziyaret sonrası AK Parti'den ilk açıklama

AK Partili Cahit Özkan şu açıklamalarda bulundu:

Bu işin en başından itibaren Cumhur İttifakı olarak beraber çalıştık. Bugün diğer partiler ile görüşme gerçekleştirdik. Onların teklif ve değerlendirmelerini not aldık. Hukuk seviyesini artıracak, genç avukatları destekleyecek pek çok düzenlemeyi meclise taşıyacağız.

Henüz bugün siyasi partilerin görüşlerini de aldık bu değerlendirmeleri kendi siyasi grubumuzda değerlendireceğiz. Olgunlaşmakta olan süreçte diğer çevrelerin de görüşlerini aldık.

Ziyaretlerimize diğer parti gruplarının bazı noktalara ilişkin kesinlikle karşı oldukları ve tamamen destek verebilecekleri bölümler de oldu tabi biz bu konuları değerlendireceğiz. Diğer parti gruplarının önerilerini not ettik. Onları da değerlendirip teklifimizin son halini Meclis Başkanlığına sunacağız.

Bu çalışmanın neden önemli olduğunu kamuoyuna sunacağız. Fikirleri kendi içimizde değerlendirerek, nasıl yer alabilir veya alamaz şeklinde konuşacağız.

Barolar üzerinden baronluk bitiyor!

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Son dakika: Siyasi partilere ziyaret sonrası AK Parti'den ilk açıklama
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