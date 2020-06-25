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Başkan Erdoğan’dan 'nın 70’inci yıl dönümü mesajı

Başkan , 'nın 70'inci yıl dönümü dolayısıyla gönderdiği mesajda, "2012 yılında stratejik ortaklık düzeyine çıkardığımız ilişkilerimizi önümüzdeki dönemde çok daha ileriye taşımakta kararlıyız" dedi.

İHA
Giriş Tarihi: 25.6.2020 16:44 Son Güncelleme: 25.6.2020 16:59 ABONE OL
Başkan Erdoğan’dan Kore Savaşı'nın 70’inci yıl dönümü mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kore Savaşı'nın 70'inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törene video mesaj gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gönderdiği mesajda şu ifadelere yer verdi:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Kore Savaşı'nın 70. yılı" mesajı | Video

"Kore halkının huzur ve güvenliği ile uluslararası barışın tesisi için omuz omuza savaşan kahraman askerlerimiz, aramızda ilelebet sürecek dostluğun kurulmasını temin ettiler. İlhamını Kore Savaşı'ndaki bu emsalsiz dayanışmamızdan alan dostluk bağlarımızın her geçen gün daha da güçlendiğini görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. 2012 yılında stratejik ortaklık düzeyine çıkardığımız ilişkilerimizi önümüzdeki dönemde çok daha ileriye taşımakta kararlıyız. Kore Savaşı'nın 70'inci yıl dönümünü andığımız bu tarihi günde aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyorum. Kore topraklarındaki ebedi istirahatgahlarında yan yana yatan bu kahramanlarımızın aziz hatıraları önünde bir kez daha tazimle eğiliyorum. Ruhları şad olsun."

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Başkan Erdoğan’dan Kore Savaşı'nın 70’inci yıl dönümü mesajı
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